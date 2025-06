Pouca farinha e muita gente de olho no pirão do governismo

Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado Senado está sendo o espaço mais cobiçado

Acomodar interesses é o grande desafio político dos governos no Ceará. Há bastante tempo, as principais ameaças que surgem a quem está no poder são as dissidências internas. Agora mesmo a opção mais provável da oposição para concorrer a governador em 2026 é Roberto Cláudio, que já foi linha de frente do bloco de situação que segue aí até hoje. Em anos anteriores, Eunício Oliveira (MDB) e Domingos Filho (PSD) buscaram caminho solo, embora ambos tenham retornado posteriormente ao arco de situação. A última vez em que um opositor venceu vai completar 20 anos. Foi quando Cid Gomes derrotou Lúcio Alcântara, poucos meses depois de deixar a base aliada.

Em nenhum desses casos, a divergência dos dissidentes com os governos foi programática. Podia haver até diferenças, mas 100% deles tentaram composições para ter o apoio de quem estava no poder. Roberto Cláudio queria ser o candidato de Camilo Santana, Eunício Oliveira buscou o apoio de Cid Gomes, Domingos Filho queria ser contemplado. E houve tratativas entre Tasso Jereissati e Ciro Gomes para que Lúcio Alcântara deixasse de concorrer e apoiasse Cid. Todas as rupturas foram de políticos que não tiveram o espaço que desejavam na base governista.

Quando se trata de acomodar políticos em governos, novos cargos são criados para contemplar todo mundo. Mas, em eleição, não tem jeito. É uma candidatura a governador, uma a vice, duas a senador. Há os suplentes para encaixar os aliados de segundo ou terceiro nível. E pronto.

Alguns anos atrás, quando eram permitidas coligações em eleições proporcionais, ainda eram feitos arranjos para favorecer as bancadas de um partido ou outro. Mas agora, para deputados federais e deputados estaduais, é cada partido por si.

Quem vai decidir?

José Guimarães quer concorrer ao Senado pelo PT, mas enfrenta resistências. Cid Gomes (PSB) já falou não ser razoável o partido que tem o governador ter uma vaga de senador, com tantas legendas a contemplar. Camilo Santana, um petista, fez manifestações no mesmo sentido, antes e depois de Cid.

Já o governador Elmano de Freitas (PT) lembrou que já houve situação de o PT lançar candidato a governador e a senador. Foi em 2022, com o próprio chefe do Executivo e com Camilo nas duas posições. Também mencionou ter havido casos de o partido concorrer a governador e as demais posições ficaram com aliados. Foram os casos de 2014 e 2018.

A fala não deixa de ser um aceno às ambições de Guimarães, Porém, Elmano não se compromete com nenhuma das hipóteses. Ele quer deixar as definições para o ano que vem, e para ele é estratégico manter as opções em aberto para não antecipar conflitos — que fatalmente acontecerão. Ele é o menos interessado em precipitá-los.

O governador também não mencionou que a circunstância de 2022 foi bem específica. O plano original não era o PT lançar candidato ao Palácio da Abolição, mas o PDT. Foi resultado do rompimento da aliança. E Camilo, afinal, era o puxador de votos da chapa.

O trunfo maior de Guimarães é o apoio nacional e o fato de a estratégia ser priorizar o Senado. É, porém, questionável se a cúpula nacional terá capacidade de se sobrepor às decisões locais no Estado que tem sido responsável pelas mais significativas vitórias do partido.