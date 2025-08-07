Balbúrdia bolsonarista no Congresso ajuda a entender por que Moraes age como age

Foto: Marina Ramos/Câmara dos Deputados Hugo Motta sob pressão tenta comandar a Câmara

O que se viu no Congresso Nacional ajuda a entender muitas das ações de Alexandre de Moraes. Falei aqui dos excessos e de decisões fora do usual do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). Porém, como tratar dentro de padrões e normalidades quem age da maneira como se viu da parte do Poder Legislativo?

Deputados com esparadrapos na boca, senadores acorrentados às cadeiras, um bebê usado como escudo humano, numa estratégia à feição do que o Hamas é acusado de fazer.

O direito à ampla defesa é inalienável, as garantias individuais devem ser resguardadas, mas não se pode ser tolerante com quem está não apenas testando limites o tempo todo, mas os violando sistematicamente.

É o que se chama democracia defensiva. O regime não pode transigir com quem usa os próprios instrumentos inerentes, como liberdade de ação, de opinião, para destruí-lo.

Está muito escancarado o quanto se está lidando com extremistas dispostos a tudo. A conivência com os métodos dessa gente é uma ameaça à liberdade de todos, aos direitos coletivos.

Porque quando falam de liberdade, é a deles, de fazerem o que bem entendem, por cima de quem quer que seja.

