Balbúrdia bolsonarista no Congresso ajuda a entender por que Moraes age como age

O que se viu no Congresso Nacional ajuda a entender muitas das ações de Alexandre de Moraes. Falei aqui dos excessos e de decisões fora do usual do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). Porém, como tratar dentro de padrões e normalidades quem age da maneira como se viu da parte do Poder Legislativo? Deputados com esparadrapos na boca, senadores acorrentados às cadeiras, um bebê usado como escudo humano, numa estratégia à feição do que o Hamas é acusado de fazer.
O direito à ampla defesa é inalienável, as garantias individuais devem ser resguardadas, mas não se pode ser tolerante com quem está não apenas testando limites o tempo todo, mas os violando sistematicamente.
É o que se chama democracia defensiva. O regime não pode transigir com quem usa os próprios instrumentos inerentes, como liberdade de ação, de opinião, para destruí-lo.
Está muito escancarado o quanto se está lidando com extremistas dispostos a tudo. A conivência com os métodos dessa gente é uma ameaça à liberdade de todos, aos direitos coletivos.
Porque quando falam de liberdade, é a deles, de fazerem o que bem entendem, por cima de quem quer que seja.
