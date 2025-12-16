A reforma de secretariado no horizonte de Evandro

Foto: João Filho Tavares EVANDRO leitão foi entrevistado na Redação do O POVO

Todo ano eleitoral é marcado por mudanças nas equipes de governo, por força da legislação eleitoral. Quem será candidato precisa se afastar das funções públicas. Nas administrações de Evandro Leitão (PT) na Prefeitura de Fortaleza e Elmano de Freitas (PT) no Governo do Ceará, as saídas somarão algumas dezenas, inclusive em pastas de grande peso político e orçamentário. O governador já havia sinalizado que fará as trocas que se impuserem, pelas circunstâncias eleitorais. A gestão entrará no quarto e último ano do mandato. Substituições a essa altura, salvo o inevitável, seria para apagar incêndio. A situação no Município é diferente.

O prefeito de Fortaleza terá também muitas e importantes alterações. Por exemplo, em uma das maiores e mais complexas áreas, a Educação. O secretário Idilvan Alencar (PDT) é deputado federal e deverá buscar a recondução. Porém, Evandro Leitão não pretende ser protocolar, conforme revelou em entrevista ao O POVO. Poderá haver trocas para ajuste administrativo e mexer no que não está funcionando a contento.

Se o mandato de Elmano chega ao quarto ano, Evandro encerra agora o primeiro. O prefeito ainda se queixa de dificuldades financeiras. Algumas promessas já saíram no papel. E algumas das mais impactantes envolvem redução de receita, como o fim da taxa do lixo e o desconto do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) para motociclistas que trabalham por aplicativo. Para ações de maior porte, a Prefeitura precisa encontrar receitas.

O prefeito entrará em um ano fundamental — inclusive para a eleição estadual, com influência a favor ou contra a reeleição do aliado governador. Identificar o que está dando certo e o que não está e mudar rápido é a diferença entre o sucesso e o fracasso.

A qualidade na formação e a exigência sobre as autoescolas

Abordei na coluna passada a alteração no processo para tirar Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Não aprofundei um dos aspectos mais polêmicos: o impacto para o mercado de autoescolas. Sem dúvidas é grande. Mas o capitalismo tem dessas coisas. Atividades econômicas não são mantidas para garantir a renda a pessoas ou empresas. Sustentam-se se não há como serem substituídas. Tudo aquilo que se consegue eliminar de custo é eliminado. Não precisa necessariamente nem ser bem substituído. O fim dos cobradores de ônibus é um exemplo.

Autoescolas não irão acabar, mas, sem serem mais uma exigência, provavelmente irão diminuir. Essencialmente, terão de mostrar cada vez mais qualidade. Não há mais um mercado compulsório.

Como mencionei ontem, quando a pessoa vai fazer concurso público, não é exigido que ela frequente curso ou tenha determinada quantidade de aulas. Mas muita gente se matricula mesmo assim. E procura os melhores estabelecimentos, os que mais aprovam.

Instituições especializadas ainda me parecem ser a melhor opção para aprender a dirigir. Porém, o fim da obrigatoriedade forçará uma profunda transformação no que oferecem e na forma como trabalham.

O potencial de Flávio

A pesquisa Quaest divulgada nesta terça-feira, 16, mostra Lula na liderança de todos os cenários contra todos os adversários. Mas a grande repercussão foi do desempenho de Flávio Bolsonaro (PL). Na largada, ele é a opção mais competitiva da oposição. O número mostra o quanto o campo conservador é dependente do bolsonarismo. Mesmo fragilizado, combalido e com Jair Bolsonaro (PL) preso, essa corrente segue uma potência política.

