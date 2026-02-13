O preço dos shows de Carnaval em ano de eleição

Foto: FÁBIO LIMA ￼EMENDAS têm sido usadas para financiar Carnaval

Até a noite de sexta-feira, 13, as prefeituras do Ceará gastaram R$ 87,5 milhões com Carnaval, segundo informaram ao Tribunal de Contas do Estado (TCE). Desse valor, R$ 85,8 milhões foram para atrações musicais. Parte desse dinheiro é muito bem gasta, com festas que atraem multidões e impulsionam a arrecadação privada e pública. Isso vale para não mais que 10, 15 municípios cearenses no máximo. Mesmo assim, é uma exorbitância, considerando que o montante ainda irá subir.

A questão não é gostar ou deixar de gostar de Carnaval. Eu, inclusive, estarei nos festejos nos intervalos que o plantão permitir. Tampouco significa que os cerca de 170 municípios que não têm carnavais dos mais pujantes não possam ter festejos. Mas, nesses casos em que a festa não movimenta dinheiro para se financiar, os gastos devem ser mais modestos, com boas opções locais. É possível fazer uma comemoração divertida, tradicional e que valorize a cultura sem trazer os artistas do momento, a custos milionários.

Prefeitos estão preocupados com os cachês inflacionados e querem se unir para controlar a subida dos preços. Ótima iniciativa. Os artistas estão no papel que lhes cabe. A demanda sobe, o valor acompanha.

Eles sabem que o ano eleitoral é uma oportunidade de ganhar mais. Isso explica a alta dos preços.

Efeito eleitoral

Sabe por que muitos prefeitos apostam em mega-atrações mesmo em lugares sem festas capazes de movimentar a economia e atrair turistas em massa? Porque são os artistas famosos que trazem prestígio político para o gestor. Mais tarde, poderá se reverter em voto.

Em muitos lugares, é mais proveitoso gastar menos e pagar músicos locais que aplicar o que nem se pode para trazer nomes famosos. Porém, o ganho político é para quem causa impacto. É a palavra de ouro na era da política em redes sociais.

Em muito boa hora, o Ministério Público alerta preventivamente para condutas carnavalescas que poderão levar políticos a serem punidos — inclusive cassados e presos.

Dinheiro, pra que dinheiro?

É legítimo e necessário investimento público em lazer, entretenimento e cultura. São direitos fundamentais, como educação, saúde e segurança. Quem pode pagar por essas coisas acaba achando que o Estado gasta demais com isso. Porém, há a razoabilidade do que pode ser usado conforme a realidade de cada lugar. O pequeno município não pode aplicar o mesmo que Salvador, indo a extremos. O lugar cheio de problemas precisa definir prioridades e se conter com despesas menos urgentes.

Uma coisa esquisita, para mim, é o crescente uso de emendas parlamentares para financiar Carnaval. Uma mostra do quanto o instrumento está desvirtuado.

