Casos de ludopatia preocupam

Foto: FERNANDA BARROS Apostas preocupam Governo

Com os altos números de ludopatia registrados na rede pública de saúde pelo Ministério, diante dos numerosos sites de apostas que atuam no mercado brasileiro, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, será chamado à Câmara para explicar o que o Governo tem feito para minorar os impactos financeiros e psicológicos nas famílias.

Os relatos que chegam às autoridades são comoventes. Tem gente perdendo todo o dinheiro economizado uma vida inteira. Há casos de estudantes perdendo aulas e gastando dinheiro dos pais, endividados no cartão de crédito. O movimento é crescente e suprapartidário. O 1º requerimento é do deputado Capitão Alberto Neto (PL-AM).

MEI otimista

Os microempreendedores individuais (MEI) estão otimistas para 2025: 50% acreditam que o ano será melhor que 2024, enquanto 40% acreditam em melhora na economia do País.

Apenas 13,8% estão pessimistas, segundo pesquisa do Sebrae e da Fundação Getulio Vargas. Em 2024, o segmento MEI foi o que mais gerou empregos e abriu mais de 4 milhões de empresas.

Elas no Rio, no Brasil

Os movimentos no Rio de Janeiro preparam passeata pelo Dia Internacional da Mulher. O ato será dia 10 de março com caminhada da Candelária até a Cinelândia. A passeata terá o tema “Mulheres em luta contra o alto custo de vida, o fascismo e todas as formas de violência”. Além das pautas feministas, a mobilização também denuncia o genocídio negro, indígena e palestino, e reforça o compromisso com a democracia.

Estrella & Petrobras

Diretor da Petrobras quando do descobrimento do pré-sal, o geólogo Guilherme Estrella prepara o livro “Engenharia Nacional, Petrobras e os poderes hegemônicos internacionais”. O lançamento será este ano, com apoio da Federação Interestadual de Sindicatos de Engenheiros e do Sindicato dos Engenheiros-RJ. Estrella é muito querido pelos servidores e marcou uma época de ouro da petroleira.

Volta às aulas

Com a volta às aulas da garotada, o mercado de papelaria está em alta. Entre outubro de 2024 e janeiro deste ano, as vendas online de materiais escolares movimentaram R$ 356,1 milhões no Brasil – alta de mais de 15% em relação ao mesmo período do ano passado. Foram realizadas 282.469 vendas, segundo levantamento da startup Layres.

Recepcionista$

A contratação por R$ 2,2 milhões de recepcionistas para as sete unidades da JUV-Rio por apenas um ano já repercute na Câmara. O vereador Pedro Duarte (Novo) questiona o contrato da Secretaria Especial da Juventude da Prefeitura. “É essencial entender como esses recepcionistas serão alocados e qual a justificativa para um número tão elevado de contratações, especialmente quando já existem funcionários”.

ESPLANADEIRA

#Mundo Mapping movimenta R$ 3,8 Mi com permutas.

#Marcia Esteves lança "Gerir como um cientista" no Rio dia 12/3.

#Renato Fonseca é o novo Diretor de Marketing da Funcional Health Tech.

#Unidas nomeia Carlos Moreira novo CEO em abril.

#Buser: rota SP - Rio lidera reservas na alta demanda de Carnaval.

#Grupo NewPet patrocina camisa de treino do clube Internacional de Porto Alegre.