Nadine Heredia: peruanos revoltados

Foto: Luka GONZALES / AFP A ex-primeira-dama peruana Nadine Heredia, condenada com o marido, ex-presidente peruano Ollanta Humala, a 15 anos de prisão por lavagem de dinheiro, chegou ao Brasil em 16 de abril de 2025 para buscar asilo no país, disse uma fonte da família à AFP

Os poderes Legislativo e o Judiciário do Peru estão revoltados com o governo de Lula da Silva no Brasil, diante do resgate em avião da FAB – com o consentimento do governo peruano – da ex-primeira-dama Nadine Heredia, condenada por corrupção e que estava prestes a ser presa. O caso, como citamos, já ganhou os gabinetes de diplomatas de todo o mundo e manchou a imagem do Brasil.

Agora, a situação piorou, nos últimos dias, quando o ministério da Justiça se recusou a enviar à Justiça do Peru informações sobre o processo da Lava Jato que envolve a operação de propina da Odebrecht no Brasil.

Aqui, o processo foi anulado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), o que embasou a decisão recente do MJ. Ao contrário do Brasil, no Peru o braço da Lava Jato segue forte e foi responsável pela condenação de Heredia e do marido, o ex-presidente peruano Ollanta Humala.

Leia mais Sobre fugas...

Peruanos revoltados Sobre o assunto Sobre fugas...

Peruanos revoltados

Brisa na cara

O que se diz entre portas de altos gabinetes do Congresso Nacional e do Judiciário é que o ex-presidente Fernando Collor ameaçou delatar mais gente para a Polícia Federal caso fosse para um presídio. Collor foi condenado por propina de R$ 20 milhões em contratos da então estatal BR Distribuidora, no governo Dilma Rousseff. Collor ganou direito à prisão domiciliar, na sua cobertura em Maceió, de frente para o mar.

Leia mais O que Collor ensina sobre desigualdade Sobre o assunto O que Collor ensina sobre desigualdade

Em família

Ex-ministro das Cidades e atual conselheiro do TCE da Bahia, Mario Negromonte deve se aposentar no 2º semestre de 2025. Segundo os corredores do Tribunal, ele estaria negociando, com aliados na Assembleia Legislativa, sua vaga para a nora, esposa do deputado Negromonte Junior.

Transplantes

Somente no ano de 2025 o Brasil já realizou 3.408 transplantes de órgãos pelo SUS. Na liderança do ranking de órgãos transplantados estão: rim (2.292), fígado (874) e coração (151). Do número de beneficiados, 67% são homens. Na fila de espera, 46.116 pessoas ainda aguardam o procedimento. Desse montante, 42.661 esperam por um rim.

Em Defesa...

O presidente da Comissão de Relações Exteriores (CREDN), deputado Filipe Barros (PL-PR), quer a realização de audiência pública para discutir o cenário atual da indústria de defesa e as políticas e ações legislativas necessárias para o desenvolvimento do setor. O deputado entende que o atual governo trabalha com afinco para desacreditar e humilhar os militares.

Controle da IA

Enquanto a regulação das redes sociais não sai, o deputado João Daniel (PT-SE) propôs Projeto de Lei tipificando o crime de atribuição fraudulenta de autoria a terceiro, por meio da criação, manipulação ou disseminação de conteúdos falsos com potencial de causar dano à honra, imagem, segurança ou à ordem pública (ufa!). Principalmente quando realizados com uso de inteligência artificial.

ESPLANADEIRA

#2ª edição do Afya Summit debaterá na sexta-feira medicina do futuro, no Auditório Ibirapuera, em SP.

#Unidas é reconhecida como 22ª empresa mais valiosa do Brasil, segundo o Ranking Brand Finance.

#Topaz entra no mercado de consórcios e mira crescimento de 100% no setor em 2 anos.

#Preâmbulo Tech promove, amanhã, webinar sobre KPIs jurídicos.

#ProfessorIA completa um ano na rede pública estadual do RJ.

#Maple Bear de Brasília realiza, dia 31, Festa do Milho com cultura e tradição.



Nadine Heredia: Quem é a ex-primeira-dama do Peru que pediu asilo ao Brasil