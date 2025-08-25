Pelo Pix gratuito

Leandro Mazzini é jornalista pós-graduado em Ciência Política pela UnB e escritor e Walmor Parente é jornalista especializado em cobertura do Congresso Nacional e com experiência em rádios, foi repórter da coluna Esplanada antes de se tornar subeditor
Rumores sobre possíveis cobranças no uso do Pix circulaam na praça
Com rumores sobre possíveis cobranças no uso do Pix circulando na praça, o senador Plínio Valério (PSDB-AM) apresentou um Projeto de Lei para proteger o sistema de pagamentos. O intuito é evitar a taxação do PIX e dos usuários, além de manter a operação exclusiva pelo Banco Central do Brasil.
Para o parlamentar, o Governo Federal tem demonstrado má vontade em apoiar uma proposta mais robusta. Como é o caso da PEC 65/2023 (que amplia a autonomia financeira do BC), de relatoria do senador amazonense.
O novo projeto, que tramita com mais rapidez, estabelece as seguintes garantias: gratuidade de uso por pessoas físicas, acesso igualitário aos serviços e à infraestrutura, proibição de cobrança para Pessoa Jurídica – que passou a pagar por transações – privacidade dos usuários e segurança contra fraudes.
O deputado Evair Vieira de Melo (PP-ES) quer esclarecimentos do chanceler Mauro Vieira a respeito das denúncias feitas por Mike Benz, ex-funcionário do Governo dos EUA.
Benz alega interferência estrangeira nas eleições presidenciais de 2022 no Brasil. Para ele, que não apresentou prova alguma, o Judiciário brasileiro e o Governo Biden atuaram para favorecer o presidente Lula da Silva.
Imóveis dos milhões
O mercado imobiliário do Distrito Federal movimentou R$ 12,25 bilhões no 1º semestre de 2025, alta de 18% em relação ao período anterior. Apesar da alta, o número de escrituras de compras e vendas caiu 6,7%, passou de 18.166 para 16.953. Ou seja, houve menos vendas porém de valores mais altos.
A arrecadação do ITBI também apresentou queda. A análise foi apresentada pela Imobiliária Re/max a corretores.
Pó boliviano
O narcotráfico boliviano movimenta US$ 5 bilhões/ano e é responsável por 80% da cocaína que chega ao Brasil. Isso foi revelado pelo ex-presidente Tuto Quiroga há 10 anos a este colunista. Mas ele acredita que hoje deve ser mais!
A Bolívia exporta “mais cocaína para o Brasil do que gás”, repete na campanha. Quiroga, um nome da direita, é candidato a presidente na Bolívia, e disputará o 2º turno com um nome de centro.
Brasil seco
A seca chegou com mais intensidade no Sul, Sudeste e Nordeste do Brasil em julho deste ano, conforme dados do Monitor de Secas da Agência Nacional de Águas, a ANA.
O Nordeste apresentou 9% do território em seca extrema, o pior registro desde 2019. O Estado passa por um duro processo de estiagem, como publicado pela Coluna. A condição mais branda do fenômeno foi na região Norte.
Agenda ESG
setor privado brasileiro tem a maior representação na Agenda ESG (Environmental, Social, and Governance): são 91,2% das ações ponderadas.
Mas duas empresas públicas (Banco do Brasil e A Itaipu Binacional) figuram no Top 5 do ranking do Anuário Integridade ESG 2025. O recorte aponta que organizações privadas são predominantes nas iniciativas ambientais, sociais e de governança.
ESPLANADEIRA
#InfinitePay, do CloudWalk, lidera ranking Open Finance Brasil.
#Instituto Ronald McDonald festeja êxito do McDia Feliz.
#West Shopping, em Campo Grande-RJ, realizou campanha do Hemorio.
#Wylinka realiza Fórum Brasileiro de Deep Techs, quarta no RJ. #Eduardo D’Ávila, do Grupo Empório, palestra no evento “De Dono para Dono” amanhã no RJ.
#Larissa Topper lança "Seja a rainha da sua vida", na quarta, na Travessa Iguatemi (SP).
Ôpa! Tenho mais informações pra você. Acesse minha página
e clique no sino para receber notificações.