EUA contra o Roblox e PIX vai crescer

Nos EUA há um novo processo contra uma grande plataforma. Isso tem ocorrido em vários lugares do mundo, mas a vitrine americana chama mais atenção e motiva outras contendas jurídicas. Dessa vez é contra o Roblox - uma inventiva e disruptiva plataforma de jogos, onde o usuário tem a liberdade de codificar seus próprios jogos. Pois bem, o processo diz respeito à facilitação de exploração sexual infantil. O Roblox está sendo acusado de não adotar medidas básicas de segurança, como verificação de idade ou autorização dos pais.

É claro que você já associou o caso à denúncia, ainda latente, feita pelo Felca a respeito da forma como os algoritmos são, no mínimo, omissos em relação aos crimes de pedofilia. E é bom que faça isso mesmo. A sociedade tem o dever de pressionar essas grandes empresas por mais segurança. Continuamente. Não pode ser uma moda. Tem que ser uma causa.

A startup cearense 704 Apps, especializada em desenvolvimento de aplicativos e softwares de mobilidade urbana, foi selecionada entre as mil melhores startups do Brasil pelo Sebrae, ganhando o direito de participar do Sebrae Startup Summit, que acontece em Florianópolis (SC), entre os dias 27 e 29 de agosto de 2025.

A empresa encara como uma oportunidade de participar de rodadas com investidores a partir da exposição da Zafira.IA. Trata-se de uma tecnologia de segurança inteligente presente dentro dos aplicativos desenvolvidos pela empresa, que utiliza inteligência artificial para monitoramento avançado e detecção de movimentos humanos incomuns, oferecendo proteção em tempo real.

A Zafira utiliza a IA Gemini/Vertex, da Google, e foi desenvolvida em parceria com engenheiros da Google Cloud Brasil. A metodologia já está presente nos aplicativos da startup, que contemplam mais de 1,6 milhão de usuários e 110 mil motoristas em todos os estados do Brasil.

A Lanlink anuncia parceria oficial com o GLPI (Gestionnaire Libre de Parc Informatique) no Brasil. A plataforma é referência global na gestão de ativos e serviços de Tecnologia da Informação, sendo adotada em larga escala por empresas e instituições públicas em todo o mundo.

Com isso, a Lanlink passa a ser a única do Nordeste a oferecer uma solução madura e escalável para instituições que desejam modernizar sua área de TI sem perder o controle da operação, como órgãos públicos e empresas de médio e grande porte.

A empresa cearense DCDN adota uma gestão de pessoas a partir de uma métrica exclusiva para medir a felicidade dos seus colaboradores. Chamado internamente de “felicitômetro”, o sistema integra ações de promoção à saúde física e mental.

Atribui a essa metodologia a taxa de satisfação dos funcionários com o ambiente de trabalho de 92%. A metodologia é baseada em estudos da Universidade de São Paulo (USP), que deram origem à Fiter, empresa responsável por uma plataforma digital voltada à mensuração da felicidade no ambiente corporativo.

A Positivo Tecnologia anuncia a abertura em Fortaleza de uma unidade da Securicenter, loja multimarcas de soluções em segurança eletrônica. O portfólio anunciado é de projetos em segurança eletrônica, controle de acesso, automação e infraestrutura, CFTV analógico e IP, com tecnologias avançadas de imagem, inteligência artificial e monitoramento remoto; sistemas de alarme e automação para segurança residencial, comercial e industrial; controle de acesso físico, com soluções biométricas, faciais, tags, catracas e controladoras integradas e outros.