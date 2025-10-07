A ligação de Donald Trump e Lula

Foto: EVARISTO SA e SAUL LOEB / AFP Presidentes Luiz Inacio Lula da Silva, do Brasil, e Donald Trump, dos Estados Unidos

A ligação de Donald Trump para o presidente Lula da Silva na manhã desta segunda-feira, 6, foi tratada por aliados como uma vitória para o petista. Para a oposição, que esperava ainda mais pressão, foi um balde de água fria.

O telefonema sigiloso preservou Lula de uma possível humilhação por parte de Trump – como já ocorrido com os presidentes da Ucrânia, África do Sul e Canadá.

Lula se colocou à disposição para a possibilidade do encontro acontecer na Cúpula da Asean na Malásia, na COP30 no Brasil, ou até mesmo em uma viagem aos EUA. No entanto, nada foi confirmado pelo governo americano.

Diplomatas americanos ouvidos por fontes da Coluna afirmam que apenas a Casa Branca sabia sobre a conversa. A respeito do tarifaço, Trump não prometeu solução, mas as equipes técnicas de ambos os países irão tratar do caso.

Boa ação

Mesmo com orçamento apertado das Forças Armadas, o Brasil ainda encontra meios de fazer uma boa ação. Duas aeronaves Bell Jet Ranger III (IH-6B) da Marinha serão doadas para a Armada Nacional do Uruguai, conforme publicado pela Coluna.

O ministro da Justiça, José Múcio, informou que os modelos antigos serão substituídos por aviões mais modernos. As aeronaves eram usadas no treinamento de oficiais.

Brasil e Barbuda

O Governo enviou à Câmara dos Deputados o texto do Acordo sobre os Serviços Aéreos firmados, em 1º de março de 2024, entre o Brasil e o país caribenho Antígua e Barbuda.

O instrumento pretende estimular o turismo nos dois sentidos. Barbuda reúne duas ilhas e possui cerca de 95 mil habitantes. Brasileiros podem entrar no país sem visto e permanecer por até 180 dias.

Soberania alimentar

Conab, vinculada ao Ministério da Agricultura, e o Dieese firmaram parceria para o monitoramento dos preços dos produtos que compõem a cesta básica de alimentos.

O acordo prevê pesquisa e divulgação da Análise Mensal. O levantamento será realizado mensalmente e vai incluir dados de todo território brasileiro. O ministro do MDA, Paulo Teixeira, disse que a medida é um passo em busca da soberania alimentar.

Veterinária EAD

Com a proibição dos cursos de saúde à distância, o debate se estendeu também para outras áreas. A Comissão de Agricultura da Câmara realiza hoje uma audiência para debater os impactos do ensino a distância no setor agropecuário.

Estarão presentes representantes do Conselho Federal de Medicina Veterinária, da Associação Brasileira de Ensino em Medicina Veterinária e do próprio MEC.

Pilate$

O Pilates teve um crescimento de 277% entre 2019 e 2024, apontam dados da plataforma Wellhub (antiga Gympass). A modalidade é a 2ª mais praticada entre os assinantes no País, atrás apenas da musculação.

A popularização da atividade também beneficia os estúdios. Um levantamento da Balanced Body® mostra que 77% dos estúdios estão em expansão, a estimativa é que sejam abertas 5,5 mil novas unidades.

ESPLANADEIRA

#Encontro com Educadores do CCBB Educativo (RJ) recebe Luiz Camillo Osorio, sábado.

#Presidente da FenaCap, Denis Morais participa amanhã da Pré-COP30, no DF.

#ANEC lança agenda política da Educação na Câmara, hoje, em Brasília.

#FUP, SindMetal ABC e CNU entregarão propostas de transição energética a autoridades e especialistas da COP30, OIT e Movimentos Sociais.

#Topaz lança core bancário em SaaS no Brasil e mira fintechs e bancos digitais.

#Mari Sales, autora de “Além do Toque”, estará na 1ª Bienal Pantanal de 4 a 12/10.