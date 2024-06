Fortaleza: favoritismo contra o CRB é natural, não desrespeito

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Meia Pochettino tem sido um jogador bastante decisivo pelo Fortaleza em 2024

Em finais de torneios com dois confrontos previstos, o lugar comum tende a apontar favoritismo de quem faz o segundo jogo como mandante, mas não necessariamente é o que ocorre. Já vi muitos campeões garantirem bons resultados nas primeiras partidas em casa, fazendo resultados confortáveis no início e jogando a pressão para o outro lado, diante de seus torcedores. É exatamente o cenário que o Fortaleza vai encontrar nesta quarta, no Castelão lotado, contra o bom CRB, pela disputa da taça da Copa do Nordeste. Estará diante da necessidade de conseguir um resultado relevante que o deixe com vantagem para a partida em Maceió, no Rei Pelé, no domingo que vem. Vencer por placar mínimo já se apresenta como um grande passo. Abrir dois ou mais gols, melhor ainda.

A equipe de Daniel Paulista tem muitos méritos, vivendo o melhor primeiro semestre de sua história. Campeã estadual, está também nas oitavas de final da Copa do Brasil e construiu uma campanha sólida na Copa do Nordeste - melhor do que a do Fortaleza, inclusive - em função de um sistema defensivo bem montado. Sofreu apenas seis gols em dez partidas e certamente entrará no gramado com a missão de travar o ataque Tricolor.

Reconhecer os predicados do CRB é fazer justiça, uma obrigação. Ainda assim, o Fortaleza, em todos os quesitos que se avalie, é superior. Vojvoda comanda um elenco bem mais qualificado tecnicamente em relação ao time alagoano, com bastante tempo de trabalho e que usufrui de uma estrutura mais avançada. Lógico que isso não basta para ser campeão, mas o favoritismo é natural e precisa ser assumido. Não se trata de desrespeito, até porque, antes de a bola rolar, ninguém ganha nada, mas a postura precisa ser de protagonista, de iniciativa ofensiva e poder de decisão.

O Fortaleza entra em campo hoje sustentando uma invencibilidade de seis partidas. Neste período foram três vitórias e três empates

JAMAICA ABAIXO DE ZERO. Um dos melhores filmes de esportes já feitos. Conta a história - real - da equipe de bobsleigh nacional da Jamaica, que, de forma improvável, participou dos Jogos Olímpicos de Inverno de 1988, no Canadá. Onde: Disney Plus

