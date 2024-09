Fortaleza, Palmeiras e Botafogo: briga por título da Série A está restrita a três times

Foto: Aurélio Alves / O POVO Zé Welison, volante do Fortaleza, durante jogo contra o Bahia pela Série A do Brasileiro

Após a rodada 27 do Campeonato Brasileiro, a briga pelo título tem três clubes, tanto pelo aspecto estatístico, como pelo que estão jogando: o líder Botafogo, com 56 pontos, o vice-líder Palmeiras, com 53 e o Fortaleza, somando 52 pontos. Não por acaso, o trio venceu na rodada, enquanto os times entre o terceiro e o sexto lugares foram derrotados.

O Botafogo venceu o Fluminense com gol de Luiz Henrique no segundo final, por 1 a 0. O Palmeiras bateu o Vasco também por 1 a 0, gol de Flaco Lopes, enquanto o Fortaleza goleou o Bahia por 4 a 1, no Castelão, com brilho de Marinho. Para os três, restam 11 partidas, ou seja, 33 pontos em disputa.

De acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais, o time do Rio de Janeiro tem 58.8% de possibilidade de título, enquanto o Palmeiras soma 22.2% e o Fortaleza fica com 17.4%.

Ainda há confrontos diretos entre eles até o fim da competição. Palmeiras e Botafogo se enfrentam em São Paulo. O Fortaleza encara o Palmeiras também em São Paulo.

LEIA MAIS: Ataque funciona e mantém Ceará na luta pelo acesso