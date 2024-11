Ceará: para negociar Pulga, só se compensar muito

Foto: Aurélio Alves / O POVO Erick Pulga comemora gol marcado contra Vila Nova pela Série B 2024 (Foto: Aurélio Alves / O POVO)

O Ceará está na primeira divisão do Campeonato Brasileiro temporada 2025. É com tal mentalidade que a diretoria certamente vai tratar todos os assuntos, incluindo a formação da equipe. Um deles, talvez o principal neste momento pensando no plantel, é a eventual venda do atacante Erick Pulga, jogador com mais apelo comercial do elenco todo.

É sempre importante lembrar: o Alvinegro detém 100% dos direitos federativos de Pulga, mas não a totalidade dos direitos econômicos. O Atlético-CE tem 50% e o Ceará anunciou ter os outros 50% quando o contratou, mas precisa passar 10% para o Ferroviário quando alguma negociação for efetivada (o Ferroviário até já vendeu a sua parte para um empresário). Justamente por ter apenas parte de uma eventual venda é que o clube terá que avaliar o aspecto técnico que via deixar de ter com a sua saída.

Vamos fazer um exercício matemático simples. Imaginemos uma negociação total por volta de 25 milhões de reais por 100% dos direitos do atleta, que já seria um valor alto para o mercado brasileiro, cerca de 4 milhões de dólares, com o Ceará ficando com R$ 10 milhões. Com esse valor, seria possível repor o jogador pensando em elenco forte para a Série A?

Pulga é um dos poucos atletas do Alvinegro em 2024 com capacidade para ser titular na Série A. Já mostrou qualidade e interesses de Bahia, Corinthians e Flamengo mostram isso. Por outro lado, ainda tem dois anos de contrato e é um atleta com grande apelo no mercado por causa de seus 22 gols em 51 jogos na temporada, além das características de velocidade e lado de campo.

É preciso também entender a vontade do jogador e a pressão dos empresários, sempre dispostos a negociar o quanto antes. Aumentar ainda mais seu tempo de contrato (se encerra em 2026) não parece ser uma opção neste momento, mas se o o Ceará quiser, o atleta tem que cumprir seu compromisso na íntegra.

