Ceará e Fortaleza: sanções são ineficazes contra a violência

Foto: FCO FONTENELE Castelão não deve estar vazio para próximos jogos de Ceará e Fortaleza

Ceará e Fortaleza foram punidos pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol local em razão dos lamentáveis episódios de violência entre seus próprios torcedores, ocorridos dentro de estádios (Presidente Vargas e Domingão) em partidas do Campeonato Cearense 2025. Perderam dois mandos de campo cada (o Horizonte, mandante do jogo contra o Fortaleza, perdeu um) e terão de pagar alguns trocados de multa. Vão recorrer, incluindo pedido de efeito suspensivo.

A decisão do TJDF-CE não é incomum no Brasil, pelo contrário, tem previsão legal, mas segue absolutamente inócua e, do ponto de vista prático, não causa impacto algum para quem cometeu os atos criminosos.

Partidas com portões fechados, perdas de mando e multas são frequentemente aplicadas pelo tribunais esportivos pelo país todo. No entanto, tal estratégia, além de ineficaz sob qualquer aspecto, penaliza inocentes e não ataca a raiz do problema. Já são décadas e décadas assim.

A responsabilidade por atos violentos deve ser individualizada. A grande maioria dos torcedores comparece aos estádios para apoiar seus times pacificamente, mas acaba sofrendo sanções coletivas por culpa de uma minoria criminosa. Quando uma pessoa comete um crime qualquer, seja onde for, a punição recai sobre ela. Não se pune CNPJ. No futebol, no entanto, adota-se um critério diferente e, muitas vezes, ilógico.

Há um outro ponto: os clubes têm pouco controle sobre o comportamento de torcedores. É possível tomar algumas atitudes preventivas e também zerar eventualmente o relacionamento com algumas torcidas organizadas, mas a responsabilidade está com as autoridades públicas. Acreditar que uma equipe de futebol tem o poder de coibir totalmente a violência de seus adeptos é ignorar a complexidade do problema.

A solução passa por endurecimento das leis, identificação correta, trabalho de investigação e inteligência policial, maior fiscalização e punições rigorosas aos indivíduos violentos. Enquanto a responsabilidade coletiva for a regra, a violência segue tranquilamente e os verdadeiros culpados continuarão impunes, cometendo crimes dentro e fora dos estádios.

Mohamed Salah é o melhor do mundo hoje



Não existe nenhum jogador no planeta jogando mais futebol do que Mohamed Salah. Suas atuações têm sido constantemente brilhantes. Prêmios individuais também dependem do coletivo e o desempenho do Liverpool vai ser colocado na balança. Por enquanto, o egípcio tem 27 gols e 19 assistências em 35 jogos, 46 participações diretas em gols.

Mais 3!

1. A Forbes listou as 20 equipes esportivas mais lucrativas do mundo. O Dallas Cowboys está no topo, seguido por Los Angeles Rams e New England Patriots. O trio é da NFL, liga de futebol americano, com nove times na relação.

2. Na lista da revista, há também cinco times da NBA (o melhor basquete do mundo) e três de hóquei no gelo (liga que une times dos EUA e Canadá). As outras três instituições são do futebol, todas da Inglaterra: Manchester United, Tottenham Hotspur e Manchester City

3. Lucro alto e sucesso esportivo não guardam relação obrigatória. O levantamento da Forbes leva em conta o negócio propriamente dito. Muitas equipes listadas estão longe das melhores de suas modalidades.