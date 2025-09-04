Como é o contrato de risco entre Fortaleza e Palermo e por que o técnico aceitou
O contrato de Martín Palermo com o Fortaleza é de risco, algo normal em situações emergenciais no futebol. O vínculo, portanto, tem duração de quatro meses, com foco exclusivo nas 17 rodadas finais do Campeonato Brasileiro, e traz cláusulas financeiras e de continuidade diretamente ligadas ao desempenho da equipe.
Caso o time consiga permanecer na Série A, Palermo receberá uma bonificação alta, além de ter seu contrato renovado automaticamente para a temporada 2026.
O argentino aceitou o desafio por diversos motivos. Em primeiro lugar, ele enxerga na oportunidade a chance de realizar um trabalho de destaque em um cenário desafiador. Ele sabe da boa estrutura do clube, que foi capaz de disputar competições internacionais recentemente, algo que agrega prestígio e visibilidade.
Outro ponto: ganhar destaque no futebol brasileiro, o mais competitivo e rico do continente. Uma boa campanha no Fortaleza pode abrir um mercado até então inexistente para ele.
Palermo também levou em conta a segurança de que, caso o time seja rebaixado, ele não será o responsável direto, já que o Fortaleza vem atuando mal desde o começo da temporada.
