Fortaleza não consultou Vojvoda sobre Palermo e técnico terá bônus pela permanência

Foto: FERNANDO CARTAGENA / AFP Martín Palermo, novo técnico do Fortaleza

O Fortaleza não consultou Juan Pablo Vojvoda antes de fechar a contratação de Martín Palermo como novo técnico da equipe, anúncio realizado na noite desta quinta-feira.

Embora os dois treinadores sejam amigos e eventualmente tenham conversado sobre o desafio, a decisão da diretoria do Tricolor foi tomada de forma independente, sem participação do ex-comandante, a partir da ideia inicial de Marcelo Paz.

MAIS DOS BASTIDORES DA CONTRATAÇÃO, VOCÊ ENCONTRA CLICANDO AQUI

Ó Fortaleza será o nono clube de Palermo como técnico e ele chega ao Pici com um contrato de duração de quatro meses, mas que prevê alta bonificação financeira em caso de permanência do clube na Série A, além de renovação.

A diretoria entende que esse mecanismo de incentivo é fundamental diante do momento delicado na temporada, reforçando o compromisso de lutar até o fim para evitar o rebaixamento. Com 15 pontos em 21 jogos disputados, a equipe precisa de 30 pontos nos 51 restantes, missão difícil.