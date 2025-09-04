Fortaleza não consultou Vojvoda sobre Palermo e técnico terá bônus pela permanência
O Fortaleza não consultou Juan Pablo Vojvoda antes de fechar a contratação de Martín Palermo como novo técnico da equipe, anúncio realizado na noite desta quinta-feira.
Embora os dois treinadores sejam amigos e eventualmente tenham conversado sobre o desafio, a decisão da diretoria do Tricolor foi tomada de forma independente, sem participação do ex-comandante, a partir da ideia inicial de Marcelo Paz.
Ó Fortaleza será o nono clube de Palermo como técnico e ele chega ao Pici com um contrato de duração de quatro meses, mas que prevê alta bonificação financeira em caso de permanência do clube na Série A, além de renovação.
A diretoria entende que esse mecanismo de incentivo é fundamental diante do momento delicado na temporada, reforçando o compromisso de lutar até o fim para evitar o rebaixamento. Com 15 pontos em 21 jogos disputados, a equipe precisa de 30 pontos nos 51 restantes, missão difícil.
