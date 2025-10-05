Fortaleza reduz distância para sair do Z4 e Santos de Vojvoda é o alvo

Foto: Reprodução/TV Leão Martin Palermo, técnico do Fortaleza, com 3 vitórias e 2 derrotas em 5 partidas

O Fortaleza reduziu para quatro pontos a distância para sair da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Após a 27ª rodada, quando bateu o Juventude por 2 a 1, de virada, em Caxias, o Tricolor soma 24 pontos e está agora distante quatro do Santos, treinado por Juan Pablo Vojvoda - e que perdeu para o Ceará por 3 a 0, neste domingo - primeira equipe fora do Z4, com 28.

A diferença, que chegou a ser de sete pontos, não deixa de reacender a esperança no clube para uma reação nas 12 rodadas restantes da Série A, embora o caminho siga extremamente complicado e exija uma campanha com altíssimo aproveitameto.

Para se salvar, a meta do Fortaleza ainda é de 45 pontos, ou seja, precisa de mais 21, cenário que pode alcançar caso vença sete vezes nos 12 confrontos restantes. Outra possibilidade é vencer seis jogos e empatar três, por exemplo. Evidente que dependendo do desempenho das equipes que lutam para não cair, é possível que 43 ou 44 pontos sejam suficientes para salvar qualquer equipe.

O Tricolor ocupa a 18ª posição, com seis vitórias, seis empates e 14 derrotas. À frente do elenco de Palermo está o Vitória, 17º colocado, com 25 pontos e apenas cinco triunfos, mas com 27 jogos realizados, ou seja, não tem partidas atrasadas. O Santos, por sua vez, soma sete vitórias, sendo neste momento o principal alvo do Fortaleza na disputa pela salvação. Acima deles aparece o Atlético Mineiro, com 25 jogos, 29 pontos e sete vitórias.

