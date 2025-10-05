Os cálculos do Ceará, cada vez mais perto da Sul-Americana

Foto: Samuel Setubal Mugni comemora gol do Ceará na vitória sobre o Santos, no Castelão, pela Série A

O Ceará deu mais um passo importante rumo ao seu retorno às competições internacionais. Com uma vitória convincente por 3 a 0 sobre o Santos, neste domingo, no Castelão - 27ª rodada da Série A - o Alvinegro alcançou a décima colocação na Série A, com 34 pontos. O time vive um excelente momento sob o comando de Léo Condé e está perto de garantir lugar na Sul-Americana em 2026.

Restando 12 jogos para o fim do campeonato, o cenário é promissor. As contas são claras: vencendo cinco partidas, o Ceará praticamente assegura presença na Sul-Americana, chegando aos 49 pontos. Outra possibilidade é atingir tal cenário com quatro vitórias e três empates, por exemplo.

O desempenho recente reforça a confiança do clube, principalmente pela entrega física de seus atletas e desempenho defensivo. Se mantiver o ritmo atual de aproveitamento, como mandante e visitante, o Ceará deve confirmar a vaga internacional com antecedência e encerrar o campeonato em alta, olhando para desafios marcantes ano que vem.

