Ceará: Sula está perto, mas e as contas para vaga na Libertadores?

Foto: Samuel Setubal Pedro Henrique comemora gol do Ceará com o mascote do clube, no Castelão

O Ceará, com 34 pontos e na décima colocação da Série A, está muito próximo de conquistar um feito importante nesta reta final de Campeonato Brasileiro: a vaga na Copa Sul-Americana de 2026. Caso some 15 ou 16 dos 36 pontos que restam em disputa, a possibilidade é maior do que 95%. Mas o que o time precisa fazer para conquistar uma vaga na Libertadores de América? Pode até parecer ousadia, mas a matemática e o contexto do futebol brasileiro permitem essa projeção.

Hoje, o Brasileirão distribui seis vagas diretas para a Libertadores. No entanto, esse número costuma aumentar conforme os resultados das equipes brasileiras nas competições continentais e na Copa do Brasil. Em boa parte das últimas temporadas, o país terminou com oito representantes na Libertadores.

As contas de Ceará e Fortaleza, restando só 12 jogos na Série A

Seguindo este cenário, a oitava colocação no Brasileirão tende a ser o último passaporte para a Libertadores. E a pontuação necessária para esse posto tem oscilado entre 53 e 56 pontos nos anos recentes. Em 2024, por exemplo, o Bahia foi oitavo com 53 pontos, enquanto em 2022 e 2023 foram exigidos 55 ou 56.

Caso o Ceará consiga atingir a casa dos 55 pontos, pode perfeitamente entrar nessa disputa - especialmente se Flamengo ou Palmeiras confirmarem favoritismo na Libertadores, e Cruzeiro ou Fluminense conquistarem a Copa do Brasil, como parece plausível neste momento. Isso abriria espaço para até oito brasileiros na edição de 2026 do torneio continental.

Na prática, portanto, o Ceará precisa somar pelo menos mais 21 pontos nas rodadas restantes para atingir esse patamar, ou seja, vencer sete dos 12 jogos que restam ou, outra hipótese, vencer cinco e empatar seis partidas. Um desafio grande, mas não impossível. Já para sonhar com uma vaga entre os seis primeiros, a exigência sobe muito: seria necessário chegar na casa dos 61 ou 62 pontos, algo que depende não apenas de regularidade, mas de uma arrancada quase perfeita.

Depois de temporadas marcadas por instabilidade e reconstrução, o clube se coloca novamente entre os protagonistas do futebol nacional. De todo modo, a Sula está logo ali.