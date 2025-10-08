40, 41, 42, 43, 44 ou 45: afinal, quantos pontos salvam o Fortaleza da Série B?

Foto: FCO FONTENELE Fortaleza e São Paulo se enfrentaram na Arena Castelão 2025

Já é reta final do Campeonato Brasileiro e para o Fortaleza a conta é clara: somar pontos o quanto antes para ir diminuindo o risco de rebaixamento, hoje em cerca de 71%. O time tem 24 pontos e ainda disputará 12 partidas, o que significa 36 pontos possíveis. Mas a pergunta é: quantos serão necessários para permanecer na Série A? De imediato, já adianto: tal resposta muda rodada após rodada.

Segundo as projeções do Departamento de Matemática da UFMG, neste momento do campeonato, a chance de queda cai drasticamente a partir dos 42 pontos. Com 40, o risco é altíssimo, de 71%. Com 41, ainda é 50%. A partir daí, a curva despenca: 42 pontos dão 29% de chance de disputar a Série B em 2026, 43 reduzem para 13%, 44 caem para 4,4% e 45 praticamente garantem a permanência, com apenas 1,1% de risco.

As contas de Ceará e Fortaleza, restando só 12 jogos na Série A

Na prática, portanto, o número mágico do Tricolor deve ficar entre 44 e 45 pontos. Isso significa conquistar de 20 a 21 pontos nas rodadas restantes - sete vitórias ou uma média de 1,7 ponto por jogo até o fim da competição.

Evidente que a matemática não joga e esses números mudam constantemente. Já tivemos times que se salvaram com 40 pontos, por exemplo, caso do Palmeiras em 2014. O Ceará se salvou com 39 pontos em 2019 e o próprio Fortaleza já evitou a queda com 41 pontos, em 2020.

