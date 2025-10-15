Ceará perdeu dois pontos contra o Sport

Foto: Gabriel Silva/Ceará SC Ceará soma 35 pontos no Brasileirão

Na Ilha do Retiro, depois de um primeiro tempo ofensivamente fraco das duas equipes, o Ceará acabou desperdiçando dois pontos diante do Sport. O Alvinegro enfrentava o pior time do campeonato e parecia encaminhar a vitória quando abriu o placar aos 37 minutos do segundo tempo, com Pedro Raul finalizando com precisão de cabeça, após bela jogada entre Vina e Pedro Henrique, que entraram bem no confronto.

O time não precisava entrar em desespero logo depois, mas foi exatamente o que ocorreu. Aos 41, Fabiano perdeu disputa de cabeça com Carius dentro da área, e o Sport empatou após o cruzamento de Lucas Lima com total liberdade.

A equipe do Recife ainda criou outras chances antes do apito final, enquanto o Ceará, que se mantém na décima colocação com 35 pontos, também teve oportunidades para matar o jogo, mas pecou na definição e exibiu rara desorganização defensiva no segundo tempo.

Citando Palmeiras, Flamengo volta a atacar a Libra, que revida e amplia briga