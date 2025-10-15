Fortaleza: derrota para o Vasco foi sintomática da queda cada vez mais próxima

Foto: Daniel Galber/Especial para O POVO Fortaleza perdeu mais uma vez em casa, desta vez para o Vasco, por 2 a 0

A derrota do Fortaleza para o Vasco por 2 a 0, nesta quarta-feira, no Castelão, é daquelas extremamente sintomáticas da situação da equipe no Campeonato Brasileiro, cada vez mais próxima da Série B.

Um resultado que selou uma rodada péssima para o Tricolor, que viu o Santos vencer o Corinthians e agora está novamente distante sete pontos de sair da zona de rebaixamento, faltando 11 jogos. O drama aumenta quando se considera que, novamente, o time atuou boa parte do segundo tempo com um atleta a mais e desperdiçou inúmeras oportunidades de gol, destacando a grande atuação do goleiro Léo Jardim.

A sequência de falhas evidencia problemas de concentração e definição técnica, além de falta de ajustes táticos, deixando o cenário complicadíssimo. A situação só piora ao se pensar nos próximos adversários, Cruzeiro e Flamengo, times que brigam pelo título e que exigirão muito mais do Fortaleza.

