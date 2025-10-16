Logo O POVO+
As contas do Fortaleza para se salvar da Série B, restando 11 jogos
Foto de Fernando Graziani
clique para exibir bio do colunista

Âncora do programa Esportes do Povo nas rádios O POVO CBN e CBN Cariri, além do Canal FDR TV e plataformas digitais; comentarista de esportes da Rádio O POVO CBN e CBN Cariri; colunista do O POVO impresso, O POVO+ e redes sociais do O POVO. Além de Comunicação, é formado em Direito

Fernando Graziani esportes

As contas do Fortaleza para se salvar da Série B, restando 11 jogos

Cenário é dramático para o Tricolor escapar do rebaixamento
Tipo Opinião
O Fortaleza recebeu o Vasco nesta quarta-feira, 15, na Arena Castelão, pela Série A. (Foto: DANIEL GALBER / Especial para O POVO)
Foto: DANIEL GALBER / Especial para O POVO O Fortaleza recebeu o Vasco nesta quarta-feira, 15, na Arena Castelão, pela Série A.

O Fortaleza vive o momento mais delicado da temporada e dos anos recentes de Campeonato Brasileiro. A derrota por 2 a 0 para o Vasco, no Castelão, foi daquelas que pesam não só na tabela, mas nas perspectivas. Tão ruim como o resultado, foi o contexto: o Santos venceu o Corinthians e aumentou a distância para a primeira equipe fora da zona do rebaixamento.

Hoje, o Tricolor está sete pontos atrás do 16º colocado, com 24 pontos somados. Faltando 11 jogos para o fim do Campeonato Brasileiro, a matemática é cruel. Para escapar com alguma segurança, o time precisa chegar a 44 ou 45 pontos - o que significa conquistar mais 20 ou 21 pontos. Traduzindo: seriam necessárias, no mínimo, sete vitórias, algo difícil de imaginar diante do que o Fortaleza tem apresentado.

O cenário até permite variações - há chances de salvação com 43, 42, 41 ou até 40 pontos - mas ainda assim a exigência continua altíssima. O grande problema é o desempenho. O Fortaleza tem jogado pouco, oscilado demais, por mais que não falte luta.

Os jogos passam, os pontos escapam e a confiança some. Ainda há tempo do ponto de vista dos números, e apenas por isso a esperança resiste. Mas é preciso mais do que matemática. O próximo jogo será contra o Cruzeiro, fora de casa, e depois o time recebe o Flamengo no Castelão, ambos adversários que brigam pelo título.

As contas do Ceará por vaga na Sula, faltando 11 jogos

Foto do Fernando Graziani

Se você quer informação sobre futebol antes, durante e depois da bola rolar, é aqui mesmo. Acesse minha página e clique no sino para receber notificações.

O que você achou desse conteúdo?