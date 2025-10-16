As contas do Fortaleza para se salvar da Série B, restando 11 jogos

Foto: DANIEL GALBER / Especial para O POVO O Fortaleza recebeu o Vasco nesta quarta-feira, 15, na Arena Castelão, pela Série A.

O Fortaleza vive o momento mais delicado da temporada e dos anos recentes de Campeonato Brasileiro. A derrota por 2 a 0 para o Vasco, no Castelão, foi daquelas que pesam não só na tabela, mas nas perspectivas. Tão ruim como o resultado, foi o contexto: o Santos venceu o Corinthians e aumentou a distância para a primeira equipe fora da zona do rebaixamento.

Hoje, o Tricolor está sete pontos atrás do 16º colocado, com 24 pontos somados. Faltando 11 jogos para o fim do Campeonato Brasileiro, a matemática é cruel. Para escapar com alguma segurança, o time precisa chegar a 44 ou 45 pontos - o que significa conquistar mais 20 ou 21 pontos. Traduzindo: seriam necessárias, no mínimo, sete vitórias, algo difícil de imaginar diante do que o Fortaleza tem apresentado.

O cenário até permite variações - há chances de salvação com 43, 42, 41 ou até 40 pontos - mas ainda assim a exigência continua altíssima. O grande problema é o desempenho. O Fortaleza tem jogado pouco, oscilado demais, por mais que não falte luta.

Os jogos passam, os pontos escapam e a confiança some. Ainda há tempo do ponto de vista dos números, e apenas por isso a esperança resiste. Mas é preciso mais do que matemática. O próximo jogo será contra o Cruzeiro, fora de casa, e depois o time recebe o Flamengo no Castelão, ambos adversários que brigam pelo título.

