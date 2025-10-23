Entenda as mudanças do Cearense 2026; Clássico-Rei só na segunda fase

Foto: Samuel Setubal Gaston Ávila e Pedro Raul, em ação no Clássico-Rei

A Federação Cearense de Futebol anunciou nesta quinta-feira, 23, mudanças no regulamento do Estadual 2026. A estrutura agora está organizada em quatro fases. Na primeira, os 10 clubes seguem divididos em dois grupos de cinco, mas cada equipe enfrenta os adversários de sua chave em turno único, totalizando quatro jogos, com uma rodada de folga. Assim, não haverá Clássico-Rei.

Os grupos ficaram assim: No A, Fortaleza, Ferroviário, Maracanã, Horizonte e Quixadá. No B, Ceará, Floresta, Iguatu, Maranguape e Tirol.

Os três primeiros de cada grupo avançam para a segunda fase, enquanto os dois últimos disputam o Quadrangular da Permanência, em turno único, definindo os dois clubes rebaixados.

A segunda fase mantém os grupos de classificação cruzados: os três clubes classificados do Grupo A formam o Grupo C, e os do Grupo B formam o Grupo D, enfrentando apenas os adversários da outra chave em três jogos, justamente permitindo o primeiro Clássico-Rei da temporada.

Os cálculos de Ceará e Fortaleza restando 10 jogos na Série A

A classificação continua separada por grupo, definindo os dois semifinalistas de cada chave. Os mandos de campo são atribuídos com base na campanha acumulada na primeira fase, de forma que os melhores colocados tenham vantagem nos confrontos. As semifinais, na terceira fase, ocorrem em jogos de ida e volta, situação idêntica para a quarta e derradeira fase, que é justamente a final.

Uma das mudanças mais relevantes em relação à edição anterior é o aumento do número de partidas a partir da segunda fase, permitindo mais confrontos competitivos e melhor aproveitamento do calendário pelos clubes. Essa adequação foi possível também em função do novo calendário da CBF. Se antes Ceará e Fortaleza - ficando em primeiro na fase inicial - jogavam nove partidas até o título, agora serão obrigatoriamente 11 confrontos no total.