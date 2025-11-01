Fortaleza jogou bem contra o Santos e o empate foi pouco para o time

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Atacante Breno Lopes deu assistência para o gol de Bareiro, neste sábado, contra o Santos

O Fortaleza poderia ter dado um passo importante na briga contra o rebaixamento, mas desperdiçou uma chance preciosa na Vila Belmiro. O empate por 1 a 1 com o Santos, neste sábado, não é um desastre, mas a equipe jogou o suficiente para vencer e ficou perto dos três pontos. O time saiu na frente com Adam Bareiro, após passe de Breno Lopes, controlou o jogo e teve várias oportunidades para definir a vitória. Breno Lopes, Diogo Barbosa e Moisés desperdiçaram chances claras que poderiam ter mudado o destino da partida.

O castigo veio em um lance de acaso: chute desviado por Bruno Pacheco contra o patrimônio e gol santista, no segundo tempo. O empate mantém o Fortaleza com 28 pontos, a cinco da saída da zona de rebaixamento. O Vitória, com 31 pontos e um jogo a mais, e o Santos, primeiro fora do Z-4 com 33 e também 30 partidass, são os alvos diretos. Faltam oito jogos, e cada rodada passa a ter peso de decisão.

Apesar da frustração, o desempenho dá sinais de reação. A equipe de Palermo explorou bem as fragilidades do lado direito da defesa santista e mostrou competitividade, assim como diante do Flamengo.

Nas próximas três rodadas, o Fortaleza encara Ceará, Grêmio e Bahia, enquanto o Santos enfrenta Palmeiras, Flamengo e novamente o Palmeiras.