Com Palermo, Fortaleza tem campanha de vaga na Libertadores

Foto: Lucas Emanuel/FCF Técnico Martín Palermo no jogo Fortaleza x Flamengo, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2025

A influência positiva de Palermo no comando do Fortaleza segue extremamente alta. Após a vitória do Tricolor sobre o Bragantino, por 1 a 0, nesta quarta-feira, a equipe subiu para um aproveitamento de 52.38%, campanha equivalente ao sétimo lugar da competição, o Fluminense, e apenas um por cento atrás do sexto colocado, o Bahia.

Palermo agora tem 14 partidas comandando o time no Campeonato Brasileiro e já venceu seis, contra duas de Vojvoda e apenas uma de Renato Paiva. Além disso, o argentino soma quatro empates e quatro derrotas, totalizando 22 pontos ganhos em 42 disputados.

O Fortaleza tem, portanto, nove vitórias e para sair do Z4 na próxima rodada, precisa vencer o Atlético-MG no domingo, no Castelão, e torcer para Vitória e Santos não ganharem, respectivamente, de Mirassol e Sport.

