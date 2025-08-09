Logo O POVO+
Presidente do PSDB Ceará confirma a volta de Ciro Gomes ao partido
Foto de Guilherme Gonsalves
Guilherme Gonsalves escreve sobre política cearense com foco nas atuações Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mostrando os seus bastidores desdobramentos no jogo político e da vida do cidadão. Repórter de Política do O POVO, setorista do Poder Legislativo, comentarista e analista. Participou do programa Novos Talentos passando pelas editorias de Audiência e Distribuição e Economia, além de Política. Também escreve sobre cinema para o Vida&Arte

Guilherme Gonsalves política

Ozires Pontes afirmou que a filiação pode ser ainda em agosto e que há a intenção de que o ex-ministro concorra a governador do Ceará
Ciro Gomes participa de evento do PSDB ao lado de Tasso Jereissati e de outras lideranças tucanas e do PDT (Foto: AURÉLIO ALVES)
Ozires Pontes, presidente do PSDB Ceará e prefeito de Massapê, confirmou neste sábado, 9, que está tudo certo para a volta de Ciro Gomes ao PSDB com a intenção de ser candidato a governador do Ceará.

"Tudo certo. Certíssima a ida dele para o PSDB (...) Que ele vem pro PSDB é fato. Não tem data decidida, mas pode ser na próxima semana e a intenção é que ele dispute o Governo do Estado", declarou à coluna.

Já Marconi Perillo, presidente nacional da sigla tucana, afirmou à coluna que na semana que vem voltará a conversar com o ex-governador do Ceará.

Além disso, ele acrescentou que os diálogos estão bem alinhados sob a liderança do ex-senador Tasso Jereissati.

