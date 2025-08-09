Presidente do PSDB Ceará confirma a volta de Ciro Gomes ao partido

Foto: AURÉLIO ALVES Ciro Gomes participa de evento do PSDB ao lado de Tasso Jereissati e de outras lideranças tucanas e do PDT

Ozires Pontes, presidente do PSDB Ceará e prefeito de Massapê, confirmou neste sábado, 9, que está tudo certo para a volta de Ciro Gomes ao PSDB com a intenção de ser candidato a governador do Ceará.



"Tudo certo. Certíssima a ida dele para o PSDB (...) Que ele vem pro PSDB é fato. Não tem data decidida, mas pode ser na próxima semana e a intenção é que ele dispute o Governo do Estado", declarou à coluna.

Já Marconi Perillo, presidente nacional da sigla tucana, afirmou à coluna que na semana que vem voltará a conversar com o ex-governador do Ceará.

Além disso, ele acrescentou que os diálogos estão bem alinhados sob a liderança do ex-senador Tasso Jereissati.