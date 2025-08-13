Logo O POVO+
'Carmelo Bolsonaro': Mesa Diretora da Assembleia aprova alteração de nome por unanimidade
Foto de Guilherme Gonsalves
clique para exibir bio do colunista

Guilherme Gonsalves escreve sobre política cearense com foco nas atuações Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mostrando os seus bastidores desdobramentos no jogo político e da vida do cidadão. Repórter de Política do O POVO, setorista do Poder Legislativo, comentarista e analista. Participou do programa Novos Talentos passando pelas editorias de Audiência e Distribuição e Economia, além de Política. Também escreve sobre cinema para o Vida&Arte

Guilherme Gonsalves política

'Carmelo Bolsonaro': Mesa Diretora da Assembleia aprova alteração de nome por unanimidade

Apesar de parecer contrário da Procuradoria-Geral da Assembleia Legislativa, os membros da Mesa Diretora autorizaram a mudança de nome
Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o deputado estadual Carmelo Neto (PL) (Foto: Samuel Setubal)
Foto: Samuel Setubal Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o deputado estadual Carmelo Neto (PL)

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) acabou de aprovar, por unanimidade, a alteração do nome parlamentar do deputado estadual Carmelo Neto (PL) para "Carmelo Bolsonaro".

Membros da Mesa se reuniram no início da tarde desta quarta-feira, 13.

A coluna informou no início do dia que a Procuradoria-Geral da Alece apresentou um parecer que indeferia a solicitação do deputado de alteração de nome. Apesar disso, caberia a Mesa Diretora a palavra final.

 

Foto do Guilherme Gonsalves

Tudo sobre os bastidores políticos do Ceará. Acesse minha página e clique no sino para receber notificações.

O que você achou desse conteúdo?