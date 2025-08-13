'Carmelo Bolsonaro': Mesa Diretora da Assembleia aprova alteração de nome por unanimidade

Foto: Samuel Setubal Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o deputado estadual Carmelo Neto (PL)

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) acabou de aprovar, por unanimidade, a alteração do nome parlamentar do deputado estadual Carmelo Neto (PL) para "Carmelo Bolsonaro".

Membros da Mesa se reuniram no início da tarde desta quarta-feira, 13.

A coluna informou no início do dia que a Procuradoria-Geral da Alece apresentou um parecer que indeferia a solicitação do deputado de alteração de nome. Apesar disso, caberia a Mesa Diretora a palavra final.