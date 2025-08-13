Logo O POVO+
'Carmelo Bolsonaro': procuradoria da Alece se manifesta contra mudança de nome de deputado
Foto de Guilherme Gonsalves
Guilherme Gonsalves escreve sobre política cearense com foco nas atuações Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mostrando os seus bastidores desdobramentos no jogo político e da vida do cidadão. Repórter de Política do O POVO, setorista do Poder Legislativo, comentarista e analista. Participou do programa Novos Talentos passando pelas editorias de Audiência e Distribuição e Economia, além de Política. Também escreve sobre cinema para o Vida&Arte

Guilherme Gonsalves política

O deputado bolsonarista apresentou uma solicitação para mudar seu nome de parlamentar. A decisão final caberá a Mesa Diretora da Alece
Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o deputado estadual Carmelo Neto (PL) (Foto: Samuel Setubal)
Foto: Samuel Setubal Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o deputado estadual Carmelo Neto (PL)

A procuradoria-geral da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) se manifestou pelo indeferimento da mudança de nome parlamentar do deputado estadual Carmelo Neto (PL) para Carmelo Bolsonaro.

No parecer do produrador-geral da Alece, Rodrigo Martiniano, ele afirma que o deputado bolsonarista não apresentou no documento enviado nenhuma justificativa que fundamente a mudança do nome.

O pedido de Carmelo foi encaminhado à Procuradoria por meio do Departamento Legislativo. Com o parecer desfavorável a alteração, caberá agora a decisão a Mesa Diretora da Alece.

"Esta Procuradoria-Geral manifesta-se pelo indeferimento do pedido de alteração do nome parlamentar do Deputado Carmelo Neto para 'Carmelo Bolsonaro', uma vez que não há amparo no regimento interno, inexiste correspondência entre o nome pretendido e a identidade notória do parlamentar, o nome sugerido não foi utilizado em pleitos, a legislação eleitoral exige que o nome adotado seja amplamente conhecido, o que não se verifica no presente caso", diz o procurador.

O parecer da procuradoria é consultivo e a decisão será da mesa diretora.

Foto do Guilherme Gonsalves

