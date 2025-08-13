'Carmelo Bolsonaro': procuradoria da Alece se manifesta contra mudança de nome de deputado
"Esta Procuradoria-Geral manifesta-se pelo indeferimento do pedido de alteração do nome parlamentar do Deputado Carmelo Neto para 'Carmelo Bolsonaro', uma vez que não há amparo no regimento interno, inexiste correspondência entre o nome pretendido e a identidade notória do parlamentar, o nome sugerido não foi utilizado em pleitos, a legislação eleitoral exige que o nome adotado seja amplamente conhecido, o que não se verifica no presente caso", diz o procurador.
O parecer da procuradoria é consultivo e a decisão será da mesa diretora.
