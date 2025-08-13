'Carmelo Bolsonaro': procuradoria da Alece se manifesta contra mudança de nome de deputado

Foto: Samuel Setubal Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o deputado estadual Carmelo Neto (PL)

A procuradoria-geral da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) se manifestou pelo indeferimento da mudança de nome parlamentar do deputado estadual Carmelo Neto (PL) para Carmelo Bolsonaro.

No parecer do produrador-geral da Alece, Rodrigo Martiniano, ele afirma que o deputado bolsonarista não apresentou no documento enviado nenhuma justificativa que fundamente a mudança do nome.

O pedido de Carmelo foi encaminhado à Procuradoria por meio do Departamento Legislativo. Com o parecer desfavorável a alteração, caberá agora a decisão a Mesa Diretora da Alece.

"Esta Procuradoria-Geral manifesta-se pelo indeferimento do pedido de alteração do nome parlamentar do Deputado Carmelo Neto para 'Carmelo Bolsonaro', uma vez que não há amparo no regimento interno, inexiste correspondência entre o nome pretendido e a identidade notória do parlamentar, o nome sugerido não foi utilizado em pleitos, a legislação eleitoral exige que o nome adotado seja amplamente conhecido, o que não se verifica no presente caso", diz o procurador.

O parecer da procuradoria é consultivo e a decisão será da mesa diretora.