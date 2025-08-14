Lupi vem a Fortaleza, encontra Ciro e se reúne com bancada do PDT

Foto: Divulgação/PDT Carlos Lupi, presidente nacional do PDT em reunião com a bancada de vereadores do partido

O presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, está em Fortaleza para encontros importantes: um com Ciro Gomes e outro com a bancada de vereadores.

Sobre a conversa com o ex-presidenciável, em vias de deixar a sigla brizolista e voltar ao PSDB, Lupi não comentou com os parlamentares da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor).

Com os mandatários, também estiveram presentes os presidentes municipal e estadual do PDT, Iraguassú Filho e André Figueiredo, respectivamente. O tema principal foi a montagem da chapa para deputado estadual e federal em 2026.

Lupi reforçou que o partido deve "limpar" os que não comungam com a identidade da sigla e focar em eleger os vereadores, que serão a base dessa chapa para estadual, como Gardel Rolim, Kátia Rodrigues e Paulo Martins, juntamente com lideranças do interior do Estado.

O presidente nacional da agremiação ressaltou, ao final do encontro, que, independentemente dos acontecimentos, o PDT irá fortalecer as ações no Ceará. Carlos Lupi disse entender ser necessária uma aproximação com o governador Elmano de Freitas (PT), entendimento compartilhado com Iraguassú e André Figueiredo.