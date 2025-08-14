Lupi vem a Fortaleza, encontra Ciro e se reúne com bancada do PDT
Guilherme Gonsalves escreve sobre política cearense com foco nas atuações Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mostrando os seus bastidores desdobramentos no jogo político e da vida do cidadão. Repórter de Política do O POVO, setorista do Poder Legislativo, comentarista e analista. Participou do programa Novos Talentos passando pelas editorias de Audiência e Distribuição e Economia, além de Política. Também escreve sobre cinema para o Vida&Arte
O presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, está em Fortaleza para encontros importantes: um com Ciro Gomes e outro com a bancada de vereadores.
Sobre a conversa com o ex-presidenciável, em vias de deixar a sigla brizolista e voltar ao PSDB, Lupi não comentou com os parlamentares da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor).
Com os mandatários, também estiveram presentes os presidentes municipal e estadual do PDT, Iraguassú Filho e André Figueiredo, respectivamente. O tema principal foi a montagem da chapa para deputado estadual e federal em 2026.
Lupi reforçou que o partido deve "limpar" os que não comungam com a identidade da sigla e focar em eleger os vereadores, que serão a base dessa chapa para estadual, como Gardel Rolim, Kátia Rodrigues e Paulo Martins, juntamente com lideranças do interior do Estado.
O presidente nacional da agremiação ressaltou, ao final do encontro, que, independentemente dos acontecimentos, o PDT irá fortalecer as ações no Ceará. Carlos Lupi disse entender ser necessária uma aproximação com o governador Elmano de Freitas (PT), entendimento compartilhado com Iraguassú e André Figueiredo.
