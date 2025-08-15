Felca: Câmara Municipal de Fortaleza aprova moção de aplausos ao youtuber

Foto: Reprodução/YouTube/Felca A repercussão do vídeo de Felca sobre adultização de crianças e adolescentes ultrapassou as redes sociais

Os vereadores da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) aprovaram em votação simbólica uma moção de aplausos ao youtuber Felipe Bressanim Pereira, conhecido como Felca, pelo vídeo em que denuncia casos de adultização de crianças nas redes sociais.

O vídeo do influencer já passa de 200 milhões de visualizações contando o seu perfil no Instagram e canal no Youtube. A denúncia tem causado conscientização ao tema e defesa da infância, gerando diversas repercussões e projetos políticos.

A proposta de congratulação e aplausos foi apresentada pelo vereador Gabriel Aguiar (Psol) que, em fala na CMFor, afirmou que o Felca expôs e trouxe luz ao tema.

"Expondo e colocando luz nesse tema tão nefasto, tão perverso que a gente precisa tá constantemente oxigenando e a partir das políticas públicas trabalhando para ele ser inibido. Ele tá ganhando uma envergadura nacional que precisa ser conquistada em defesa das famílias, das crianças contra esse mercado de monetização na internet", disse.

