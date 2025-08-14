Câmara Municipal de Fortaleza propõe moção de aplauso para youtuber Felca

Foto: Reprodução/YouTube/Felca A repercussão do vídeo de Felca sobre adultização de crianças e adolescentes ultrapassou as redes sociais

O vereador Gabriel Aguiar (PSOL), da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), propôs moção de aplausos ao Youtuber e humorista Felipe Bressanim, conhecido como Felca, pelo impacto social de seu vídeo intitulado de “Adultização” nesta quinta-feira.

A publicação de Felca, a qual denuncia a hiper exposição de crianças e adolescentes nas redes sociais, se tornou viral no cenário brasileiro, com mais de 38 milhões de visualizações até o momento.

Em requerimento protocolado na CMFor, o vereador requer congratulações e aplausos a Felca pelo vídeo em que expõe pratica naturalizada entre os menores de idade presentes nas redes sociais.

“A obra, marcada por sensibilidade, clareza e responsabilidade, trata de maneira crítica e

acessível um tema de extrema relevância: a pressão estética e comportamental exercida sobre crianças, impondo-lhes padrões e expectativas de um universo adulto para o qual ainda não estão preparadas”, diz vereador em justificativa. “Tal prática, muitas vezes naturalizada, afeta profundamente o desenvolvimento físico, emocional e social, e merece amplo debate na sociedade”, continua o psolista.

Ele continua: Felca conseguiu levar essa reflexão a milhões de lares, escolas e comunidades. Seu vídeo se tornou não apenas um conteúdo de entretenimento, mas também uma poderosa ferramenta educativa, capaz de mobilizar pais, responsáveis, educadores e formadores de opinião em defesa da preservação da infância.



por Camila Maia - Especial para O POVO