Câmara Municipal de Fortaleza propõe moção de aplauso para youtuber Felca

Vertical é a coluna de notas e informações exclusivas do O POVO sobre Política, Economia e Cidades. É editada pelo jornalista Carlos Mazza
Vertical é a coluna de notas e informações exclusivas do O POVO sobre Política, Economia e Cidades. É editada pelo jornalista Carlos Mazza
O vereador Gabriel Aguiar (PSOL), da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), propôs moção de aplausos ao Youtuber e humorista Felipe Bressanim, conhecido como Felca, pelo impacto social de seu vídeo intitulado de “Adultização” nesta quinta-feira.
A publicação de Felca, a qual denuncia a hiper exposição de crianças e adolescentes nas redes sociais, se tornou viral no cenário brasileiro, com mais de 38 milhões de visualizações até o momento.
VEJA TAMBÉM | Já existe lei contra adultização e erotização de crianças: o nome dela é ECA
Em requerimento protocolado na CMFor, o vereador requer congratulações e aplausos a Felca pelo vídeo em que expõe pratica naturalizada entre os menores de idade presentes nas redes sociais.
“A obra, marcada por sensibilidade, clareza e responsabilidade, trata de maneira crítica e
acessível um tema de extrema relevância: a pressão estética e comportamental exercida sobre crianças, impondo-lhes padrões e expectativas de um universo adulto para o qual ainda não estão preparadas”, diz vereador em justificativa. “Tal prática, muitas vezes naturalizada, afeta profundamente o desenvolvimento físico, emocional e social, e merece amplo debate na sociedade”, continua o psolista.
Ele continua: Felca conseguiu levar essa reflexão a milhões de lares, escolas e comunidades. Seu vídeo se tornou não apenas um conteúdo de entretenimento, mas também uma poderosa ferramenta educativa, capaz de mobilizar pais, responsáveis, educadores e formadores de opinião em defesa da preservação da infância.
por Camila Maia - Especial para O POVO
Política é imprevisível, mas um texto sobre política que conta o que você precisa saber, não. Acesse minha página e clique no sino para receber notificações.