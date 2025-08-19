Ciro se reúne com presidentes de União e PP que reforçam convite para filiação
Guilherme Gonsalves escreve sobre política cearense com foco nas atuações Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mostrando os seus bastidores desdobramentos no jogo político e da vida do cidadão. Repórter de Política do O POVO, setorista do Poder Legislativo, comentarista e analista. Participou do programa Novos Talentos passando pelas editorias de Audiência e Distribuição e Economia, além de Política. Também escreve sobre cinema para o Vida&Arte
Pouco antes do evento começar, Ciro Gomes se encontrou rapidamente com os presidentes dos partidos, Antônio Rueda (União Brasil), e o senador Ciro Nogueira (PP).
Rueda garantiu ao ainda pedetista um assento a mesa na solenidade ao lado de autoridades como o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União), o ex-presidente da Câmara, Arthur Lira (PP), o governador Tarcísio de Freitas (São Paulo), e até ministros do governo Lula.
"Vamos trabalhar até o final para ele vir ao União Brasil", disse um partidário. Rueda ainda está insistente na possibilidade.
Antes do almoço no restaurante Rio Brasa, localizado na Asa Sul de Brasília, Ciro foi questionado pelo colega João Paulo Biage sobre o seu futuro partidária e a possível volta ao PSDB, dada como praticamente selada pela ala tucana. Ele se limitou a afirmar que não há decisão.
"Quando tiver, eu solto uma nota", disse.
União Brasil, PSDB, são convites e possibilidades. O PDT, sigla pela qual Ciro ainda é filiado, é que parece não ser onde ele ficará.
