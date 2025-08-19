Ciro se reúne com presidentes de União e PP que reforçam convite para filiação

Foto: Via: Whatsapp/O POVO Ciro Gomes em encontro com Capitão Wagner, Roberto Cláudio, Ciro Nogueira e Antônio Rueda

Ciro Gomes está em Brasília para um dia cheio de compromissos políticos e de articulações pensando em 2026. Após almoço com cearenses, dentre eles Capitão Wagner e Roberto Cláudio, o ex-presidenciável foi participar da convenção que oficializou a federação entre União Brasil e PP.

Pouco antes do evento começar, Ciro Gomes se encontrou rapidamente com os presidentes dos partidos, Antônio Rueda (União Brasil), e o senador Ciro Nogueira (PP).

Rueda garantiu ao ainda pedetista um assento a mesa na solenidade ao lado de autoridades como o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União), o ex-presidente da Câmara, Arthur Lira (PP), o governador Tarcísio de Freitas (São Paulo), e até ministros do governo Lula.

Ciro Nogueira e Antônio Rueda reforçaram o convite para que o ex-governador do Ceará se filie ao União Brasil. Ciro agradeceu, disse não irá decidir agora, mas não descartou a ida para a sigla.

"Vamos trabalhar até o final para ele vir ao União Brasil", disse um partidário. Rueda ainda está insistente na possibilidade.

Antes do almoço no restaurante Rio Brasa, localizado na Asa Sul de Brasília, Ciro foi questionado pelo colega João Paulo Biage sobre o seu futuro partidária e a possível volta ao PSDB, dada como praticamente selada pela ala tucana. Ele se limitou a afirmar que não há decisão.

"Quando tiver, eu solto uma nota", disse.

União Brasil, PSDB, são convites e possibilidades. O PDT, sigla pela qual Ciro ainda é filiado, é que parece não ser onde ele ficará.