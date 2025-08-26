Camilo ainda não desistiu de ter Cid candidato a senador

Foto: Reprodução/Instagram Camilo Santana Cid Gomes e Camilo Santana

Cid Gomes (PSB) não quer ser candidato a um novo mandato de senador em 2026. Ele mesmo tem falado publicamente por diversas vezes que não deixará a política, mas não tem pretensão de postular reeleição a sua cadeira na Casa Alta.

Mesmo assim, a base estadual, e principalmente Camilo Santana (PT), ainda não desistiram de ter Cid na chapa com Elmano de Freitas (PT) governador.

Recentemente, Camilo e Chagas Vieira, secretário-chefe da Casa Civil do Governo do Ceará, encontraram-se com o Cid na casa do senador em Brasília em dois dias seguidos. Lá, reforçaram o desejo do grupo.

Interlocutores ouvidos pela coluna destacaram que Cid é alguém de convicção forte e tem dito três coisas: que não será candidato, que apoiará a reeleição de Elmano mesmo na possibilidade de ter o irmão Ciro Gomes concorrendo a governador e advoga para que Júnior Mano ocupe a vaga do PSB nas chapas majoritárias, sendo candidato a senador no lugar do próprio Cid.

Apesar disso, há quem entenda a situação como reversível. "A política é dinâmica. Tudo pode acontecer", disse uma fonte. "Espero que volte (atrás na decisão de não concorrer)", afirmou outra.

Por que Cid é importante?

A força, por assim dizer, que grandes lideranças fazem para que o senador esteja novamente com o seu nome nas urnas cearenses em 2026 se dá pela influência sob prefeitos e deputados, tanto estaduais como federais, sendo visto como crucial para o projeto.

Mesmo ele reafirmando o compromisso com Elmano, Cid tem um peso maior sendo candidato do que servindo como um ilustre puxador de votos. Tê-lo na composição é uma segurança para a base estadual frente as tentativas da oposição de fazer frente.

Além disso, nenhum outro nome do PSB tem a mesma aceitação de força do que Cid. E é um partido grande demais no Ceará, é o que tem mais prefeitos, mais deputados estaduais, presidência da Assembleia Legislativa e da Câmara Municipal de Fortaleza, para se ignorar nos espaços majoritários.