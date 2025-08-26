Camilo ainda não desistiu de ter Cid candidato a senador
Guilherme Gonsalves escreve sobre política cearense com foco nas atuações Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mostrando os seus bastidores desdobramentos no jogo político e da vida do cidadão. Repórter de Política do O POVO, setorista do Poder Legislativo, comentarista e analista. Participou do programa Novos Talentos passando pelas editorias de Audiência e Distribuição e Economia, além de Política. Também escreve sobre cinema para o Vida&Arte
Mesmo assim, a base estadual, e principalmente Camilo Santana (PT), ainda não desistiram de ter Cid na chapa com Elmano de Freitas (PT) governador.
Recentemente, Camilo e Chagas Vieira, secretário-chefe da Casa Civil do Governo do Ceará, encontraram-se com o Cid na casa do senador em Brasília em dois dias seguidos. Lá, reforçaram o desejo do grupo.
Interlocutores ouvidos pela coluna destacaram que Cid é alguém de convicção forte e tem dito três coisas: que não será candidato, que apoiará a reeleição de Elmano mesmo na possibilidade de ter o irmão Ciro Gomes concorrendo a governador e advoga para que Júnior Mano ocupe a vaga do PSB nas chapas majoritárias, sendo candidato a senador no lugar do próprio Cid.
Apesar disso, há quem entenda a situação como reversível. "A política é dinâmica. Tudo pode acontecer", disse uma fonte. "Espero que volte (atrás na decisão de não concorrer)", afirmou outra.
Por que Cid é importante?
A força, por assim dizer, que grandes lideranças fazem para que o senador esteja novamente com o seu nome nas urnas cearenses em 2026 se dá pela influência sob prefeitos e deputados, tanto estaduais como federais, sendo visto como crucial para o projeto.
Mesmo ele reafirmando o compromisso com Elmano, Cid tem um peso maior sendo candidato do que servindo como um ilustre puxador de votos. Tê-lo na composição é uma segurança para a base estadual frente as tentativas da oposição de fazer frente.
Além disso, nenhum outro nome do PSB tem a mesma aceitação de força do que Cid. E é um partido grande demais no Ceará, é o que tem mais prefeitos, mais deputados estaduais, presidência da Assembleia Legislativa e da Câmara Municipal de Fortaleza, para se ignorar nos espaços majoritários.
