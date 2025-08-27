Inspetor Alberto: relator pede prorrogação e decisão no Conselho de Ética será em setembro
Guilherme Gonsalves escreve sobre política cearense com foco nas atuações Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mostrando os seus bastidores desdobramentos no jogo político e da vida do cidadão. Repórter de Política do O POVO, setorista do Poder Legislativo, comentarista e analista. Participou do programa Novos Talentos passando pelas editorias de Audiência e Distribuição e Economia, além de Política. Também escreve sobre cinema para o Vida&Arte
Professor Enilson (Cidadania) afirmou à coluna que o relator, o vereador Luciano Girão (PDT), pediu prorrogação do prazo do parecer por mais dez dias. Após análise da comissão, o caso será votado no plenário.
"Ele me informou que provavelmente não utilizará os dez dias pra apreciação. Se ele não usar os dez dias pra apreciação das oitivas, se ele entregar em tempo hábil antes dos dez dias, eu já marcarei (a reunião) para a próxima quinta-feira (4 de setembro).
"Caso ele não consiga até quinta-feira, será marcado para terça da outra semana, que é o tempo-limite posterior aos dez dias, mas segundo o relator acredita que não utilizará os dez dias de direito", completou.
O relator disse ter recebido as alegações finais, tanto por parte do PT como o do Inspetor, e agora irá analisar antes de apresentar o parecer.
Entenda o caso
Em fevereiro, Câmara votou requerimento de homenagem ao PT pelos 45 anos de fundação. Na ocasião, Inspetor Alberto exibiu um vídeo ligando o partido a organizações criminosas.
“Isso é fato, aí é um camarada de uma facção criminosa, dizendo o que ele vive lá com os amigos dele. O que vocês acham do PT, vão votar requerimento para homenagear um partido que é eleito pelas facções criminosas”, disse o vereador bolsonarista.
Tudo sobre os bastidores políticos do Ceará. Acesse minha página
e clique no sino para receber notificações.