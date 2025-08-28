Wagner será oficializado presidente da federação no dia da filiação de RC

Foto: FÁBIO LIMA Roberto Cláudio irá para o União Brasil, de Capitão Wagner

A confirmação de Capitão Wagner (União Brasil) na presidência da federação União Progressista ocorrerá no mesmo dia da filiação do ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, ao União Brasil.

O ato está previsto para ocorrer em 11 ou 15 de setembro.

Wagner recebeu a confirmação do presidente do União Brasil, Antônio Rueda.

A federação é composta também pelo Progressistas (PP).