Deputado vê União Progressista na base como opção mais viável por possível candidatura ao Senado

Firmo Camurça já está alinhado com o governo Elmano e defende que a federação com o PP permaneça na situação
O deputado estadual Firmo Camurça (União) acredita que a federação entre União Brasil e PP, o União Progressista, tem mais viabilidade se estiver na base do governador Elmano de Freitas (PT), pela possibilidade de lançar um candidato a senador pelo bloco.
O parlamentar esteve em Brasília durante a semana e participou de encontro com o presidente nacional do União Brasil, Antônio Rueda, e membros da federação que são situação do PT, os deputados federais AJ Albuquerque (PP), Fernanda Pessoa (União), Moses Rodrigues (União) e Pedro Lucas (União-MA), líder da sigla na Câmara dos Deputados.
À coluna, Firmo afirmou que o Rueda não bateu o martelo sobre qual será o posicionamento da federação no Ceará. "Há possibilidade de um lado e do outro", disse o deputado. O bloco aguarda e diz que ainda não há definição.
A irmã de AJ e filha do secretário de Cidades do Ceará, Zezinho Albuquerque (PP), a ex-prefeita Aline Albuquerque, foi indicada por Elmano para o cargo de conselheira da Agência Reguladora do Estado do Ceará (Arce), em outro aceno.
