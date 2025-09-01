Logo O POVO+
Tasso almoça com André Fernandes em aproximação da oposição no Ceará
Foto de Guilherme Gonsalves
Guilherme Gonsalves escreve sobre política cearense com foco nas atuações Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mostrando os seus bastidores desdobramentos no jogo político e da vida do cidadão. Repórter de Política do O POVO, setorista do Poder Legislativo, comentarista e analista. Participou do programa Novos Talentos passando pelas editorias de Audiência e Distribuição e Economia, além de Política. Também escreve sobre cinema para o Vida&Arte

Guilherme Gonsalves política

O ex-senador se aproximou com o deputado federal após união do bloco contrário ao PT iniciado nas eleições de 2024
Tasso Jereissati (PSDB) e André Fernandes (PL) (Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo / Daniel Galber/Especial para O Povo)
Tasso Jereissati (PSDB) recebeu em seu escritório na Torre Iguatemi Empresarial o deputado federal André Fernandes (PL) para um almoço a sós. O encontro aconteceu na semana passada.

Na sexta-feira, 29, depois de já ter estado com André, o ex-senador se reuniu com a bancada de vereadores da oposição da capital cearense. Na ocasião, ele citou várias vezes o nome do deputado bolsonarista afirmou, segundo os presentes, que André é a maior liderança do bloco contrário ao PT no Ceará e o futuro do bloco no Estado.

Tasso colocou Fernandes e o PL como ponto de desequilíbrio da a oposição contra o governismo em 2026. De acordo com o ex-senador em conversa com os vereadores, se o partido liderado por André se unir a outros nomes como Ciro Gomes (PDT), as chances de eleger governador e até os dois senadores da direita, são altas, o que animou os vereadores.

Porém, o tucano ressaltou que, caso os grupos estejam separados e lancem candidaturas distintas, o PT tem vantagem.

Nas eleição para prefeito de Fortaleza em 2024, Tasso chegou a se encontrar com Fernandes por iniciativa do parlamentar, e fez um apoio silencioso em sua candidatura, que acabou sendo derrotada por Evandro Leitão (PT).

Os dois continuam se aproximando visando união do bloco oposicionista para o pleito em 2026, em que Tasso vislumbra uma candidatura que consiga fazer frente a Elmano de Freitas (PT) e todo o seu arco de alianças.

Foto do Guilherme Gonsalves

