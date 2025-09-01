Tasso almoça com André Fernandes em aproximação da oposição no Ceará
Tasso colocou Fernandes e o PL como ponto de desequilíbrio da a oposição contra o governismo em 2026. De acordo com o ex-senador em conversa com os vereadores, se o partido liderado por André se unir a outros nomes como Ciro Gomes (PDT), as chances de eleger governador e até os dois senadores da direita, são altas, o que animou os vereadores.
Porém, o tucano ressaltou que, caso os grupos estejam separados e lancem candidaturas distintas, o PT tem vantagem.
Nas eleição para prefeito de Fortaleza em 2024, Tasso chegou a se encontrar com Fernandes por iniciativa do parlamentar, e fez um apoio silencioso em sua candidatura, que acabou sendo derrotada por Evandro Leitão (PT).
Os dois continuam se aproximando visando união do bloco oposicionista para o pleito em 2026, em que Tasso vislumbra uma candidatura que consiga fazer frente a Elmano de Freitas (PT) e todo o seu arco de alianças.
