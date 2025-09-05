Bastidores do dia em que Camilo e Cid conversaram com Wagner para tentar atrair União Brasil
O União Brasil é hoje alvo de uma queda de braço entre o Governo do Ceará e a oposição. Essa disputa, porém, não começou agora com a federação com o PP, mas vem desde o ano passado, com tratativas do alto escalão da base para atrair a sigla.
No primeiro semestre de 2024, período anterior às eleições municipais de 2024, Camilo Santana (PT), ministro da Educação, e o senador Cid Gomes (PSB) se reuniram com Capitão Wagner, presidente estadual do União, na casa de um amigo em comum em Brasília.
Jantar e propostas à mesa
No jantar, convites por parte do governistas cercaram o ex-deputado federal, e adversário político histórico do grupo, para que o partido fosse para o arco de alianças da base.
De acordo com relatos de interlocutores do União Brasil, Camilo então colocou na mesa propostas para o Capitão para que escolhesse uma vaga para o partido: vice na chapa para a Prefeitura de Fortaleza em 2024, vaga de vice para o Governo do Ceará, ou uma das cadeiras para o Senado Federal. Wagner recusou.
Questionado pela coluna sobre o momento, Capitão resumiu o encontro apenas como "passado", sem mais detalhes.
Com a recusa, o aliado de Cid então migrou para o PSB e o Capitão Wagner foi reconduzido a presidência do União Brasil no Ceará até 2027. Ele também é o mais cotado para comandar a federação União Progressista.
"O partido esteve na iminência de estar nas mãos do Governo", disse um membros do partido à coluna.
