Chagas rebate Wagner sobre prender Bebeto: "Nunca prendeu ladrão de bicicleta"

Foto: Fco Fontenele e Aurélio Alves Chagas Vieira rebate Capitão Wagner

A declaração de Capitão Wagner (União) sobre colocar um colete e se armar para ir atrás de Bebeto Queiroz (PSB), prefeito de Choró foragido há 9 meses por ligação com organização criminosa, gerou resposta do secretário da Casa Civil do Governo, Chagas Vieira.

O secretário estadual disse que o ex-deputado "nunca prendeu um ladrão de bicicleta" e que se o político tem informações sobre onde está o prefeito, deveria denunciar.

"Tem gente aí que inclusive era policial, o Capitão era policial e acho que nunca prendeu um ladrão de bicicleta e diz que vai colocar colete a prova de bala pra ir atrás de bandido", afirmou em participação no programa de política do O POVO, Jogo Político, nesta segunda-feira, 8.

"Ele disse que sabia onde é que tava o ex-prefeito envolvido em crimes. E por que ele não denuncia onde tá pra polícia? Ele tá praticando um crime. Se ele ver um criminoso, um cara que é um foragido, ele, como um cara que vem da polícia, porque ele não denuncia?", questionou Chagas.