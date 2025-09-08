Roberto Cláudio evita se posicionar sobre anistia: "Não tá pautado ainda"

Foto: FERNANDA BARROS Ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio

O ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, em vias de se filiar ao União Brasil, evitou manifestar posicionamento pessoal sobre o projeto de lei da anistia, que prevê perdão amplo e irrestrito a crimes cometidos contra a democracia, atingindo condenados pela tentativa de golpe de Estado em 8 de janeiro e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Questionado pela coluna nesta segunda-feira, 8, sobre sua visão em relação a pauta, RC falou da indefinição do texto e se será pautado no Congresso Nacional ou não e disse que só iria se manifestar quando chegasse a essa etapa.

Porém, o ex-prefeito de Fortaleza afirmou que o governo tenta forçar que todos deem opinião sobre o tema.

"Olha, fui ver hoje de manhã e não tem nem projeto de lei ainda. Ninguém qual é a minuta que vai vir, se vai ser pautado e quando vai ser pautado", disse.

"Porque há uma tentativa ai do governo de forçar que todo mundo dê opinião sobre um assunto que ainda não existe, que não tá pautado ainda. Então quando tiver como projeto de lei, quando tiver pautado a gente vai se manifestar sobre isso", completou Roberto Cláudio.

