Idilvan diz que procurou vereador após queixa e parlamentar recusou encontro

Foto: Samuel Setubal Secretário municipal da Educação de Fortaleza, Idilvan Alencar

O secretário da Educação de Fortaleza, Idilvan Alencar (PDT), respondeu às críticas do vereador Luciano Girão (PDT) em relação a uma queixa apresentada, que segundo o parlamentar, não foi atendida pelo titular da pasta.

À coluna, Idilvan afirmou que foi informado de que Luciano o procurou, então pediu para que o seu secretário ligasse para marcar uma agenda, mas o vereador recusou a proposta e prometeu levar o tema para a tribuna da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor).

"Ele disse que queria falar comigo, aí eu mandei o meu secretário ligar pra ele com uma agenda. Ele disse que não, que tinha tentando falar e não conseguiu, e iria dizer na tribuna. Me coloquei duas vezes ligando pra ele para atender, mas disse que ia levar pra tribuna", disse.

A queixa apresentada por Luciano era de um problema de bomba de água em uma creche no Jangurussu, levada por um professor às redes sociais do vereador. O secretário disse que irá providenciar a resolução.

"Independente de dizer que eu vou atender ou não, eu vou providenciar uma bomba. A minha assessora ligou pra ele pedindo pra marcar uma agenda com ele que disse 'não eu tentei com o deputado e não consegui, então quando eu quiser alguma coisa eu vou pra tribuna'. Então tranquilo, mas eu vou atender essa bomba", explicou Idilvan.

O secretário da Educação disse que se o vereador levar um ofício ou o nome da creche ele iria mandar resolver o problema no mesmo instante.

"Eu pedi para ele ir lá, mas disse que não ia e que iria para a tribuna. Se ele tiver um ofício ou nome da creche eu prometo que providencio agora. Mando a escola fazer um orçamento, boto um recurso na escola. Só quero o nome da creche. E se ele falou isso, eu não estou lembrado do registro. Acontece", completou.