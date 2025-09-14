Logo O POVO+
Após encontro com membros com base, Rueda se reúne com oposição no Ceará
De acordo com o presidente estadual do União Brasil, foi acertada a data oficial da filiação de Roberto Cláudio à federação
Antônio Rueda, presidente nacional do União Brasil com deputados da oposição, Roberto Cláudio e Capitão Wagner (Foto: Reprodução/Instagram: capitaowagnersousa)
Foto: Reprodução/Instagram: capitaowagnersousa Antônio Rueda, presidente nacional do União Brasil com deputados da oposição, Roberto Cláudio e Capitão Wagner

Antônio Rueda, presidente nacional do União Brasil, teve dias intensos em Fortaleza. Sua vinda contou com ida ao show Aviões Fantasy, encontro com membros do governo e da oposição no Ceará.

Se no sábado ele se reuniu com Chagas Vieira, secretário-chefe da Casa Civil de Elmano de Freitas (PT), e com o deputado federal Moses Rodrigues (União), Rueda esteve neste domingo, 14, com o presidente estadual do União Brasil, Capitão Wagner.

Além de Wagner, também estavam o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, e os deputados estaduais Cláudio Pinho (PDT) e Queiroz Filho (PDT), que deverão ir para o União Brasil na janela partidária. O encontro aconteceu no Aeroporto Internacional Pinto Martins. No sábado, Rueda e Wagner conversaram reservadamente.

Em postagem nas redes sociais, o presidente do partido no Ceará escreveu: "Definindo data da filiação dos novos integrantes do União Progressista".

À coluna, Wagner informou que o novo dia cogitado para a filiação de Roberto Cláudio ao partido é 29 de setembro. Antes, estava previsto para julho, agosto e até o dia 15 de setembro. Mas segundo membros da sigla informam, foi adiado pois não teria a presença de Ciro Gomes (PDT), que está em São Paulo. O dia 29 seria uma data conciliável para Ciro e Rueda.

