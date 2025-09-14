Após encontro com membros com base, Rueda se reúne com oposição no Ceará
Guilherme Gonsalves escreve sobre política cearense com foco nas atuações Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mostrando os seus bastidores desdobramentos no jogo político e da vida do cidadão. Repórter de Política do O POVO, setorista do Poder Legislativo, comentarista e analista. Participou do programa Novos Talentos passando pelas editorias de Audiência e Distribuição e Economia, além de Política. Também escreve sobre cinema para o Vida&Arte
Antônio Rueda, presidente nacional do União Brasil, teve dias intensos em Fortaleza. Sua vinda contou com ida ao show Aviões Fantasy, encontro com membros do governo e da oposição no Ceará.
Se no sábado ele se reuniu com Chagas Vieira, secretário-chefe da Casa Civil de Elmano de Freitas (PT), e com o deputado federal Moses Rodrigues (União), Rueda esteve neste domingo, 14, com o presidente estadual do União Brasil, Capitão Wagner.
Além de Wagner, também estavam o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, e os deputados estaduais Cláudio Pinho (PDT) e Queiroz Filho (PDT), que deverão ir para o União Brasil na janela partidária. O encontro aconteceu no Aeroporto Internacional Pinto Martins. No sábado, Rueda e Wagner conversaram reservadamente.
Em postagem nas redes sociais, o presidente do partido no Ceará escreveu: "Definindo data da filiação dos novos integrantes do União Progressista".
À coluna, Wagner informou que o novo dia cogitado para a filiação de Roberto Cláudio ao partido é 29 de setembro. Antes, estava previsto para julho, agosto e até o dia 15 de setembro. Mas segundo membros da sigla informam, foi adiado pois não teria a presença de Ciro Gomes (PDT), que está em São Paulo. O dia 29 seria uma data conciliável para Ciro e Rueda.
