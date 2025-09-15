Presidente do PSDB Ceará elogia Chagas: "Um dos melhores nomes da política"
Guilherme Gonsalves escreve sobre política cearense com foco nas atuações Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mostrando os seus bastidores desdobramentos no jogo político e da vida do cidadão. Repórter de Política do O POVO, setorista do Poder Legislativo, comentarista e analista. Participou do programa Novos Talentos passando pelas editorias de Audiência e Distribuição e Economia, além de Política. Também escreve sobre cinema para o Vida&Arte
Chagas Vieira, secretário-chefe da Casa Civil do governador Elmano de Freitas (PT), recebeu elogios até de prefeito eleito pela oposição no Ceará. Ozires Pontes, gestor do município de Massapê, classificou Chagas como um dos melhores nomes da política no Estado.
"Chagas é o motor do governo! Sem dúvidas nenhuma, Chagas figura entre os três melhores nomes não só dos membros do governo, como secretários por exemplo... Ele vai além, incluo hoje o Chagas como um dos melhores nomes em toda a política, incluindo nessa lista todos os que tem mandatos e fazem a base de sustentação do governador Elmano", comentou em postagem do secretário.
Ozires também é presidente do PSDB Ceará, partido que está na oposição a Elmano e espera ter a volta de Ciro Gomes, hoje no PDT, para ele ser candidato a governador contra o petista em 2026, tendo o apoio da direita e partidos como PL.
