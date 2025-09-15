Presidente do PSDB Ceará elogia Chagas: "Um dos melhores nomes da política"

Foto: FCO FONTENELE Fortaleza, CE, BR 08.09.25 - Na foto: Chagas Vieira, secretário da casa civil, em participação do programa Jogo Político no Grupo O POVO de Comunicação (Fco Fontenele/O POVO)

Chagas Vieira, secretário-chefe da Casa Civil do governador Elmano de Freitas (PT), recebeu elogios até de prefeito eleito pela oposição no Ceará. Ozires Pontes, gestor do município de Massapê, classificou Chagas como um dos melhores nomes da política no Estado.

"Chagas é o motor do governo! Sem dúvidas nenhuma, Chagas figura entre os três melhores nomes não só dos membros do governo, como secretários por exemplo... Ele vai além, incluo hoje o Chagas como um dos melhores nomes em toda a política, incluindo nessa lista todos os que tem mandatos e fazem a base de sustentação do governador Elmano", comentou em postagem do secretário.

Ozires também é presidente do PSDB Ceará, partido que está na oposição a Elmano e espera ter a volta de Ciro Gomes, hoje no PDT, para ele ser candidato a governador contra o petista em 2026, tendo o apoio da direita e partidos como PL.