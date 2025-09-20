Evandro artilheiro, pênalti à la Ronaldinho, vereador lesionado: o racha vereadores x secretários

Foto: Reprodução/Instagram: @julioaquinojr / @jonasdezidoro Racha entre vereadores e secretário de Fortaleza

Pênalti decisivo perdido, Evandro Leitão (PT) artilheiro, Sérgio Alves "garçom" e vereador lesionado. O racha entre os vereadores da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) contra os secretários da Prefeitura de Fortaleza e convidados realizado no Estádio Presidente Vargas, o PV, rendeu momentos interessantes.

O jogo ocorreu na noite da sexta-feira, 19, para celebrar o aniversário de 84 do estádio, completados no último dia 14. Bora lá para os melhores momentos da partida.

Escalações

O time dos vereadores contou com Bruno Mesquita (PSD), líder de Evandro na CMFor, Benigno Júnior (Republicanos), Chiquinho dos Carneiros (PRD), Germano He-Man (PMN), Marcelo Tchela (Avante), Marcel Colares (PDT), Michel Lins (PRD), Professor Enilson (Cidadania), Juninho Aquino (Avante), Jânio Henrique (PDT) e Nilo Dantas (PRD).

Já pelo lado dos secretários, Evandro comandava o elenco que ainda contou com Júlio Brizzi (PT), da Juventude, Eudes Bringel (PSD), chefe de gabinete do prefeito, André Barbosa, de Relações Comunitárias, Anderson Pinheiro, Esporte, Washington Araruna, da Regional 4, Jonas Dezidoro, de Desenvolvimento Habitacional, José de Abreu, de Conservação, o próprio Evandro, além dos reforços de velhos conhecidos o futebol cearense: Sérgio Alves, ídolo do Ceará, Daniel Sobralense, que jogou pelo Fortaleza, e Bechara, que passou por ambos.

Bola rolando

No primeiro tempo de jogo, a equipe dos secretários deu um show. A chamada "panelinha" de Evandro Leitão funcionou. Sérgio Alves, mesmo sendo um clássico artilheiro dentro da área, serviu de "garçom" para os companheiros de equipe.

O prefeito quase marcou um gol após bela jogada de Júlio Brizzi pela ponta direita. O secretário partiu livre, apontou para a entrada da área adversária, tocou para um companheiro que só rolou para Evandro dominar e bater de perna esquerda tirando do goleiro, mas parando na trave.

Os vereadores mal viram a cor da bola e mesmo assim conseguiram impedir que a vantagem fosse ampla. As equipes foram para o intervalo com 4 x 2 para a equipe da Prefeitura.

O time dos vereadores acabou tendo prejuízo. Irmão Léo caiu sozinho em campo, sentiu a coxa esquerda e precisou de atendimento. Nada demais, só uma fisgada. Segue o jogo.

Quem não teve a mesma sorte foi o vereador Michel Lins. Ele já chegou ao racha sentindo uma pancada na perna esquerda, acabou agravando a lesão e precisou enfaixar e desfalcar a equipe da CMFor.

Evandro então foi para a equipe dos vereadores no segundo tempo para tentar reação. Será que deu certo?

Reação e pênalti a la Ronaldinho

O time da Câmara Municipal de Fortaleza melhorou o desempenho com o reforço do prefeito. Em um belo passe cortando dois zagueiros, Evandro recebeu livre já quase na entrada da pequena área, dominou e finalizou. Dessa vez não perdoou e diminuiu a desvantagem no placar. Jânio Henrique ainda deixou o dele, mas foi assinalado o impedimento.

Germano He-Man pela ponta direita se viu marcado por um defensor, com outro na sobra. Ele partiu em velocidade passando pelo primeiro, deixou o segundo na saudade. Quando viu a chegada de Júlio Brizzi, se jogou e cavou o pênalti, que foi marcado. Como não tinha VAR, permaneceu a decisão de campo.

Na marca da cal, Bruno Mesquita ajeitou a bola, evitou contato visual com o goleiro Eudes Bringel, que permaneceu no meio do gol. O vereador deu passadas rápidas e, no estilo Ronaldinho Gaúcho, olhou para um lado e chutou para o outro, acertando o travessão adversário e desperdiçando a chance do empate.

Fim de jogo. Os secretários de Fortaleza venceram os vereadores por 5 x 3. Vereadores criticaram o fato de elenco adversário ter ex-atletas profissionais, chamando de "panelinha". Que não fique nenhuma rixa.