PEC da Blindagem: deputado nega que votou a favor e é desmentido por rede social

Foto: Daniel Galber - Especial para O Povo Dep. Federal Mauro Benevides Filho

O deputado federal cearense Mauro Filho (PDT) negou ter votado a favor do Projeto de Emenda à Constituição (PEC) que garante proteção ao Congresso Nacional em processos jurídicos, a chamada PEC da Blindagem, aprovada na Câmara recentemente.

Porém, o parlamentar recebeu duas notas da comunidade na rede social X (antigo Twitter), ferramenta de verificação de informações, confirmando que ele votou favorável a proposta tanto em primeiro como em segundo turno. A informação também consta no portal da Câmara dos Deputados.

Em postagem feita na última quarta-feira, 17, Mauro disse ter se posicionado contrário e criticou o texto. "Venho informar que votei Não para a PEC da Blindagem. Sou favorável à necessidade de garantia da liberdade de expressão para todos os parlamentares, mas em hipótese alguma seria favorável à uma proposta que garante impunidade para crimes hediondos, a partir de uma votação secreta", disse.

Porém, apareceu uma nota da comunidade confirmando que ele votou "sim". A publicação foi apagada e retirado o espaço de comentários nas últimas duas postagens no Instagram.

Um dia depois, Mauro voltou a se justificar. Ele compartilhou um link em que aparece ter votado "não", mas a votação em questão era referente a emenda que acrescenta a proteção para presidentes de partidos e votação secreta. Mais uma vez apareceu uma nota da comunidade, explicando que ele votou "sim" para a proposta e "não" nesses pontos.

Confira a postagem:

abrir (Foto: Reprodução/X/mauro_bfilho)Deputado Mauro Benevides Filho (PDT) nega ter votado favorável a PEC da Blindagem e é desmentido por nota da comunidade (Foto: Reprodução/X/mauro_bfilho)Nota da comunidade em postagem do deputado federal Mauro Filho (PDT)

"Neste link, vocês poderão ver que votei NÃO à emenda da PEC da Blindagem, que por meio de uma manobra da extrema direita e do Centrão, impede a abertura de investigação policial contra parlamentares sem a anuência do Congresso Nacional", afirmou.

A nota da comunidade na postagem em questão diz: "O deputado votou A FAVOR da PEC. Ele votou NÃO apenas contra um ponto do texto sobre o sigilo do voto parlamentar. Resumindo votou A FAVOR da PEC da Blindagem, mas não pelo sigilo do voto".