Posse de André tem discursos com menção a Ciro e Girão para governador e indireta para Carmelo

Foto: Beto Barata/PL ￼POSSE de André Fernandes como presidente do PL Ceará

O PL realizou evento na noite da segunda-feira, 22, para dar posse ao deputado federal André Fernandes como presidente do partido bolsonarista no Ceará. Vários políticos cearenses participaram, inclusive de outras siglas.

Durante a solenidade, alguns presentes discursaram. Entre eles, Valdemar da Costa Neto, presidente nacional do PL, e o próprio André.

Entre as falas, pré-candidatos a governador do Ceará foram citados: o senador Eduardo Girão (Novo), que estava presente, e Ciro Gomes (PDT).

A vereadora de Fortaleza Priscila Costa (PL) citou Girão com mais entusiasmo, colocando-o como possibilidade do partido para ser o nome a disputar o Governo do Ceará.

Já o vereador Marcelo Mendes (PL) lembrou da fala do Valdemar de que o PL apoiaria Ciro e que esse anúncio foi decisivo para esclarecer e dar norte aos diálogos em meio a alianças e futuras decisões do partido no Estado.

Sobrou ainda um momento de possível "indireta" ao ex-presidente estadual do PL, Carmelo Neto, durante fala do deputado federal Dr. Jaziel. Segundo relatos, o parlamentar citou versículos bíblicos que falavam de "humildade", sendo entendido como recado ao antigo dirigente.

Carmelo entrou mudou e saiu calado do evento.