Posse de André tem discursos com menção a Ciro e Girão para governador e indireta para Carmelo
Guilherme Gonsalves escreve sobre política cearense com foco nas atuações Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mostrando os seus bastidores desdobramentos no jogo político e da vida do cidadão. Repórter de Política do O POVO, setorista do Poder Legislativo, comentarista e analista. Participou do programa Novos Talentos passando pelas editorias de Audiência e Distribuição e Economia, além de Política. Também escreve sobre cinema para o Vida&Arte
Durante a solenidade, alguns presentes discursaram. Entre eles, Valdemar da Costa Neto, presidente nacional do PL, e o próprio André.
Entre as falas, pré-candidatos a governador do Ceará foram citados: o senador Eduardo Girão (Novo), que estava presente, e Ciro Gomes (PDT).
A vereadora de Fortaleza Priscila Costa (PL) citou Girão com mais entusiasmo, colocando-o como possibilidade do partido para ser o nome a disputar o Governo do Ceará.
Já o vereador Marcelo Mendes (PL) lembrou da fala do Valdemar de que o PL apoiaria Ciro e que esse anúncio foi decisivo para esclarecer e dar norte aos diálogos em meio a alianças e futuras decisões do partido no Estado.
Sobrou ainda um momento de possível "indireta" ao ex-presidente estadual do PL, Carmelo Neto, durante fala do deputado federal Dr. Jaziel. Segundo relatos, o parlamentar citou versículos bíblicos que falavam de "humildade", sendo entendido como recado ao antigo dirigente.
Carmelo entrou mudou e saiu calado do evento.
