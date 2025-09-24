Sem Bolsonaro, Alcides se intitula como "pré-candidato do Ciro ao Senado" em postagem

Foto: Reprodução/Instagram: @alcidesfernandesbr Postagem de Alcides Fernandes (PL) se intitulando como pré-candidato a senador do Ciro Gomes (PDT)

O deputado estadual Alcides Fernandes (PL), fez uma postagem na terça-feira, 23, e patrocinou no Instagram, isto é, pagou para ser impulsionada e compartilhada com mais pessoas, onde se coloca como pré-candidato do ex-ministro Ciro Gomes (PDT) ao Senado Federal em 2026.

Na imagem Alcides, pai do deputado federal André Fernandes (PL), aparece ao lado do ex-presidenciável e pré-candidato a governador do Ceará e com uma legenda que diz: "Ciro já escolheu o seu candidato ao Senado Federal em 2026: Alcides Fernandes".

O curioso é que não há menção ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), líder político de Alcides, mas sim do ex-presidenciável que já foi desafeto do deputado estadual, mas recentemente se tornaram aliados como membros da oposição ao PT no Ceará e Ciro declarando a intenção de votar no pai de André a senador.