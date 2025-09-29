Alece reabrirá galerias ao público na próxima quarta, 1º

Foto: FÁBIO LIMA ￼GALERIAS da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) voltarão a serem abertas

A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) fará a reabertura das galerias do plenário 13 de Maio na próxima quarta-feira, 1º de outubro. O espaço está fechado desde a pandemia da Covid-19.

A reabertura estava prevista inicialmente para o mês de setembro. Como a coluna adiantou, o local passou por implantação de equipamentos de segurança digital como detector de metal, biometria e aparelhos para garantir acesso seguro e de controle de entradas e saídas. As mudanças só foram finalizadas nos últimos dias.