Após minuto de silêncio sem ter morrido, Raimundo do Queijo deve receber congratulação da Câmara

Foto: Julio Caesar/O POVO Desde 2020, o estabelecimento comandado por Raimundo no Centro de Fortaleza é reconhecido como patrimônio turístico de Fortaleza

No dia em que a Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) prestou um minuto de silêncio em homenagem a Raimundo Oliveira Araújo, conhecido como Raimundo do Queijo, que está vivo, foi apresentada proposta de votos de congratulações ao comerciante.

Mais cedo, na sessão plenária desta terça-feira, 30, o vereador Professor Aguiar Toba (PRD) solicitou homenagem póstuma a Raimundo após ter feito confusão com uma postagem, imaginando se tratar da notícia da morte. Depois do longo e constrangedor minuto, chegou a informação de que Raimundo está vivo.

Agora, foi apresentado pelo vereador Adail Júnior (PDT), 1° vice-presidente da Câmara da capital cearense, um requerimento para conceder "votos de congratulações" ao comerciante, destacando ser um point em pré-carnavais e domingos.

"O Raimundo do Queijo, hoje patrimônio afetivo e cultural da população, é conhecido não apenas pela boa comida e pela cerveja gelada, mas também por ter se tornado um dos pontos mais disputados do pré-Carnaval de Fortaleza, movimentando o Centro da cidade e fomentando a vida cultural e econômica da região", diz.