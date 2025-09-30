Vereadores fazem minuto de silêncio por comerciante de Fortaleza e descobrem que ele está vivo
"Fica aqui o nosso sentimento para toda a família (...) desse patrimônio da cidade de Fortaleza, o Raimundo dos Queijos que falece aos 90 anos. Acabei de receber essa notícia, fiquei até abalado", declarou o parlamentar.
Após o minuto de silêncio prestado pelos presentes no plenário Fausto Arruda, o vereador Benigno Júnior (Republicanos) informou que ligou para o próprio Raimundo, que está vivo e atendeu a ligação.
"Só para esclarecer a população de Fortaleza. Eu acabei de ligar, falei com o próprio Raimundo. Não procede a informação", disse Benigno.
"Graças a Deus viu", declarou o aliviado Professor Aguiar Toba. O momento arrancou risadas no plenário.
O parlamentar leu o título de uma postagem do Diário do Nordeste que dizia "Aos 90 anos, Raimundo do Queijo é patrimônio vivo". Ele achou que se tratava de uma notícia de morte.
